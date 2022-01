Verónica Gascón y Mayolo López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La Secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, aseguró ayer que su país busca una asociación con México para que la región de América del Norte transite hacia las energías limpias.

Al participar en una mesa sobre «Las mujeres en el sector energético», la funcionaria comentó que es deseable que se resuelva el debate que se está llevando a cabo en México sobre reformas en materia energética.

«Estamos aquí, el Gobierno de Estados Unidos con dos mensajes: El primero, es que vemos una gran oportunidad en asociarnos con México para la energía limpia de aquí en adelante, y para poder hacer que América del Norte pueda ser un área económica unificada, con estos objetivos hacia la descarbonización», aseguró Granholm.

«Y también nosotros esperamos que las gestiones con respecto a la reforma energética se puedan resolver, para entonces poder llegar a esta gran oportunidad y sabemos que esto se está debatiendo justo ahora».

En su oportunidad, Rocío Nahle, Secretaria de Energía, presumió que hay un buen entendimiento con Granholm sobre la política energética de cada país.

Sin embargo, precisó que México está en transición energética, por lo que no puede ser de «un día para otro».

«Como todo el mundo, vamos caminando hacia la transición energética, y como dice la palabra transitar, no es de un día para otro, transitar es caminar hacia, sería un absurdo desconectarse enseguida», subrayó Nahle.

Socios comerciales

La secretaria de Energía de EU también se reunió con los coordinadores parlamentarios en el Senado.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, informó que Jennifer Granholm recomendó cuidar las inversiones extranjeras en México.

«Nos dijo que a su país le interesa que se cuiden las inversiones», dijo el zacatecano, quien como presidente de la Junta de Coordinación Política, agregó, fue «neutro, cuidadoso y muy prudente».

«Ella habla de que Estados Unidos tiene un interés en seguir la relación comercial y que hay interés de seguir invirtiendo en México; es un lenguaje coloquial de decir que hay interés para seguir invirtiendo en México», comentó Monreal.

De cara a la discusión de la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados, las bancadas del PRI y de Movimiento Ciudadano externaron su rechazo a la iniciativa del Ejecutivo.

«En la bancada del PRI consideramos que la solución a los retos actuales no puede ser regresar a los monopolios, las ineficiencias y las energías más contaminantes», planteó el coordinador del tricolor, Miguel Ángel Osorio Chong.

«Al mismo tiempo, reconocemos el derecho del gobierno en turno a impulsar e implementar su visión, siempre con apego a la ley y la Constitución, lo cual consideramos que no ha sido el caso».

El ex Gobernador hidalguense recordó que la Oposición presentó acciones de inconstitucionalidad contra la Ley de Hidrocarburos y la Ley de la Industria Eléctrica.

«Nos hemos manifestado en contra de la reforma constitucional propuesta por el Ejecutivo, pues pone en riesgo inversiones y empleos y elevaría el costo de la energía hasta en 40 por ciento, reconstruye el monopolio estatal de la electricidad y privilegia las energías fósiles», mencionó.

En tanto, el emecista Clemente Castañeda consideró que el plan eléctrico de la 4T impactaría en forma negativa en todos los sectores de la economía y cadenas productivas.

«Hay que mencionar el daño a las inversiones privadas, tanto nacionales como extranjeras, en el sector eléctrico, que sería otro factor de incertidumbre, además de las contradicciones con el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC)», indicó.

¡Participa con tu opinión!