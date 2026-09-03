Mayumi Suzuki Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, urgió ayer a las autoridades mexicanas a «seguir el dinero» para atacar las estructuras económicas del crimen organizado.

Durante la apertura del «Foro Internacional de Delitos Financieros CI-FIRST», el diplomático estadounidense afirmó que la única manera de debilitar a la delincuencia es atacar su financiamiento.

«Sigan el dinero, conecten la información. Tomen acciones decisivas. Así es como les damos golpes, juntos. Y así es como hacemos de ambas Naciones lugares más seguros», sostuvo.

Ante el director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes Colmenares, Johnson destacó la colaboración de las Administraciones de Claudia Sheinbaum y Donald Trump.

«Ya estamos viendo el impacto del incremento en la cooperación entre las autoridades financieras de México y Estados Unidos, y queremos ver más de eso», planteó.

El diplomático aseguró que, atacando las finanzas, los cárteles de la droga no pueden pagar halcones, cometer actos de corrupción, producir o transportar drogas o financiar sicarios.

«Si les quitamos las drogas, pueden reemplazarlas; si les quitamos las armas, pueden intentar comprar más, pero cuando les quitamos el dinero que hace posible todo lo demás, les pegamos en el mismo corazón de sus redes criminales», afirmó.

Johnson refirió que las transacciones dejan un rastro, «y ahí, es donde entran ustedes», sugirió.

«El intercambio lleva una cuenta, la cuenta a un activo, y el activo a un facilitador. Y así, hasta que se llega a identificar toda la estructura criminal», detalló al asegurar que la actividad criminal ahuyenta las inversiones al crear corrupción.

En su turno, el jefe adjunto de la División de Investigación Criminal del IRS, Justin Campbell, contó que un negocio en Georgia operaba para permitir el envío de dinero a familiares de migrantes en México.

«Para el ojo sin entrenamiento, se trata de una simple transacción, personas ayudando a otras personas. Pero para nosotros, hay un objetivo más oscuro: se trata de un esquema de lavado de dinero», aseguró.

Campbell afirmó que los cárteles mexicanos contratan a personas para que envíen el dinero generado a partir de la venta de drogas en EU.

«La historia no es hipotética, no es ficción. Esto realmente pasa y este año encarcelamos al primer responsable en EU», aseguró.

Al destacar que el IRS es una agencia muy capaz, admitió que la operación de los cárteles cruza fronteras.

«Nos necesitamos mutuamente para tener éxito», alentó.

En su intervención, Colmenares expuso que ninguna estrategia contra los delitos financieros puede ser exclusivamente doméstica.

Sin embargo, dijo que la cooperación debe darse con respeto irrestricto a la soberanía nacional y en el marco jurídico de cada Estado.