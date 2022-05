Nayra Rivera Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Canciller Marcelo Ebrard acompañó ayer a la candidata morenista Nora Ruvalcaba en un mitin en Aguascalientes, donde recordó que Acción Nacional ha gobernado por 34 años esta entidad, por lo que urgió a la alternancia.

En el evento, en el que también estuvo presente la Gobernadora morenista de Colima, Indira Vizcaíno, Ebrard respaldó a la candidata hidrocálida al decir que desde hace 14 años ha trabajado por la entidad.

«Hace 34 años ganó aquí el Partido Acción Nacional, 34 años y es muy sencillo, pregúntense si viven mejor hoy, si tienen agua, si la seguridad está mejor, si no hay corrupción, si subió el salario», dijo mientras los asistentes respondían que no.

«Ya llegó la hora ya tiene que cambiar esto de a deveras, y qué mejor que llegue esa transformación a la vida de ustedes que con Nora. Nora ya ha luchado con Aguascalientes, desde el 2006 cuando no tenía ni para gasolina».

Al terminar su discurso, los presentes comenzaron a corear: «¡Presidente!, ¡Presidente».

Desde muy temprana hora, el Canciller anunció a través de sus redes sociales que se dirigía a Aguascalientes para respaldar a Ruvalcaba.

Antes de su llegada, en el puente del libramiento a Calvillo, de sur a norte, fue colocada una manta color negra con manchas rojas en el que se leyó «Línea 12», «No se olvida».

Otras de estas mantas se colocó a la altura de la empresa Nissan en un puente peatonal al igual que una tercera, la cual se encontró sobre el puente a las afueras de la empresa Jatco.

Además, una caravana de camionetas con las misma leyenda circuló por las calles de la capital.

Con Aguascalientes, suman cuatro los estados visitados por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), luego de que el pasado 15 de mayo estuvo en Tamulipas, el 13 de mayo en Durango y el 1 de mayo, en Hidalgo.

