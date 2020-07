Pide el presidente del Colegio de Urbanistas de Aguascalientes, Herminio Alejandro Ruvalcaba Díaz, a la autoridad estatal que no posponga por más tiempo el fallo de la empresa que ejecute la obra del libramiento carretero poniente, la cual urge y que la propuesta que se escoja, sea la que mejor convenga a los aguascalentenses.

Afirmó que hay la confianza de que pronto se pueda destrabar lo que ha estado atorando para que den el fallo a la empresa que pueda resultar ganadora y se continúen las obras que han estado detenidas por muchos años, por lo que pidió que ya no se posponga más dicha obra, la cual es urgente y necesaria. “No queremos que llegue el año 2025 y que no esté construido. Le hemos dicho a la Secretaría de Obras Públicas que ellos tienen el respaldo técnico y jurídico de todo su equipo y de la parte de fiscalización que ha estado llevando este proceso de licitación, pero por la cuestión documental no queremos que nos recorra los tiempos de construcción porque ellos tienen planteado culminarlo para agosto de 2022”.

Recordó que si bien este asunto estuvo trabado durante muchos años por cuestiones de litigios, afortunadamente al día de hoy se ha logrado desatorar por lo que llamó a apoyar este proyecto que es necesario para Aguascalientes. “Tuvimos una reunión en la SOP el pasado martes y les dijimos que tenemos que ser respetuosos de las instituciones y que no porque sea una infraestructura que se va a financiar con inversión privada, que es concesionada a 30 años, vaya a ver cuestiones que no nos convengan a los aguascalentenses”.

Por lo anterior, confió en que ahora sí no pase de la próxima semana en que se dé este fallo y se busque también la manera de acortar los tiempos de su construcción. “Entendemos que los tiempos son con base en un calendario de obra propuesto por cada una de las empresas licitantes, pero ojalá que ellos como Secretaría que van a coordinar este proyecto, lo traten de acortar y confiamos en que la opción de acuerdo a la propuesta técnica, financiera y de obra propuesta por cada una de las empresas, pues sea la mejor para Aguascalientes”.

