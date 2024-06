El pasado martes por la noche se jugaron las semifinales del cuadro principal de la liga Trabajadores – Jugadores de Ademeba. La escuadra de Urban se instaló en la final por segundo torneo consecutivo y enfrentará a Bantaco, quien avanzó por default en su serie ante Zanahorias.

Las semifinales del grupo “A” iban a iniciar a las 8:00 de la noche con el partido entre Zanahorias, segundo lugar general, y Bantaco, quienes ganaron su respectivo duelo de repechaje para estar en esta instancia. No obstante, las Zanahorias no se presentaron a su partido, por lo que Bantaco avanzó de manera directa.

Posteriormente, los equipos de Urban y Bulldozers Ampen Sport protagonizaron el otro duelo de las semifinales en la cancha Norberto Mena. En el primer cuarto, la escuadra de Urban tomó una ventaja de 4 puntos, misma que subió a 8 al finalizar el segundo periodo.

Para el tercer cuarto, la distancia subió a 11 unidades, por lo que Urban ya se veía en la final. Sin embargo, justo en los últimos minutos, el equipo de Ampen respondió y puso en aprietos al equipo de casaca gris, por lo que Urban tuvo que corregir ciertos errores para asegurar la victoria.

Al final, los de Ampen no pudieron dar la sorpresa y el equipo de Urban se quedó con la victoria por un marcador de 62-58, por lo que la próxima semana jugarán otra final en esta liga nocturna de basquetbol, recordando que el año pasado fueron los campeones invictos.

En los próximos días se dará a conocer el día, la hora y la sede de la gran final, pero lo que es seguro es que se tendrá un duelo vibrante y lleno de emociones entre Urban y Bantaco, dos equipos que tienen a talentosos jugadores en sus filas.