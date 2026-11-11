La gobernadora Tere Jiménez inauguró la primera etapa del Laboratorio de Aeronáutica Minardi Leone de la Universidad Politécnica de Aguascalientes (UPA), infraestructura destinada a fortalecer la formación práctica de 160 estudiantes de Ingeniería en Aeronáutica.

El proyecto comprende una nave tipo hangar de aproximadamente mil metros cuadrados y un patio de maniobras de 536 metros cuadrados, informó Jesús Lara Ramírez, director del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado.

Las instalaciones cuentan con un avión Cessna 170, donado por Morgan Emilio Minardi Bousquet, que será utilizado para prácticas académicas. Los alumnos podrán realizar pruebas de prototipos, actividades de capacitación y ejercicios relacionados con el funcionamiento de aeronaves.

El rector de la UPA, Otto Granados Franco, señaló que esta infraestructura fortalecerá la carrera de Ingeniería en Aeronáutica, creada en 2021 y única en su tipo en Aguascalientes.

El proyecto contempla una segunda etapa con tres laboratorios especializados en Materiales, Sistemas y Propulsión, y Manufactura, destinados a ampliar las capacidades de enseñanza e investigación tecnológica.

Durante la inauguración, Jiménez destacó la importancia de preparar profesionistas para incorporarse a industrias de alta especialización y recordó que la construcción del laboratorio responde a una petición de los propios estudiantes.

El espacio también recibirá a alumnos de bachillerato para acercarlos a las disciplinas aeronáuticas y promover su interés por las carreras científicas y tecnológicas.

En la ceremonia se reconoció a docentes que participaron en un seminario sobre nuevas energías en China y a seis estudiantes que asistieron a una escuela de verano de aeronáutica en Toulouse, Francia.