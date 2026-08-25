La sobreestimulación digital, la expectativa de obtener resultados inmediatos y la dificultad para encontrar utilidad en los contenidos influyen en la motivación de los universitarios, coincidieron especialistas de la Universidad Panamericana, campus Aguascalientes.

Nathaly Pérez Reyes, coordinadora académica de la Escuela de Pedagogía y Psicología, explicó que el acceso instantáneo a información y entretenimiento puede llevar a los jóvenes a esperar la misma rapidez en su formación. Cuando los resultados no llegan al primer intento, algunos experimentan frustración, dudan de sus capacidades o cuestionan la carrera elegida.

La exposición constante a videos breves y otros estímulos también acostumbra la atención a cambiar rápidamente de un contenido a otro. Ante este panorama, Zyanya Díaz García, coordinadora de Innovación Educativa y del Centro de Profesores TALENT, consideró necesario transformar la manera de enseñar y aprovechar las clases para relacionar los conocimientos con situaciones prácticas.

Entre las estrategias utilizadas se encuentran el aula invertida, mediante la cual el estudiante revisa previamente la teoría y emplea la sesión para resolver dudas; el aprendizaje a través de contenidos breves y las dinámicas de juego para promover la participación. Las especialistas señalaron que estas herramientas funcionan mejor cuando el alumno comprende para qué le servirá lo aprendido en su vida profesional.

La tecnología también puede utilizarse para convertir materiales académicos en pódcast, infografías, videos, tarjetas interactivas y cuestionarios. En el caso de la inteligencia artificial, la Universidad Panamericana promueve que los estudiantes no se limiten a obtener respuestas, sino que las comparen, verifiquen y analicen.

Pérez Reyes precisó que el desempeño académico no depende únicamente de las calificaciones o de las herramientas digitales. También intervienen los hábitos, la constancia, el bienestar emocional y las condiciones familiares, económicas o de traslado.