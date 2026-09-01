La Universidad Panamericana, campus Aguascalientes, reforzó sus acciones de acompañamiento estudiantil mediante UP MIND 2026, una iniciativa que busca brindar a los jóvenes herramientas para reconocer sus emociones, enfrentar el miedo y tomar decisiones con claridad.

Como parte de esta edición, el comediante y creador de contenido José Ramones impartió la conferencia “La vida premia a los valientes”, en la que compartió experiencias sobre la autenticidad, el propósito y la importancia de actuar aun cuando existen dudas.

Ramones planteó que el miedo no siempre debe entenderse como una barrera, pues también puede indicar que se está ante una oportunidad de crecimiento. Invitó a los asistentes a dejar de esperar el momento perfecto para avanzar hacia sus metas y a confiar en su propia voz al construir sus proyectos.

También destacó que la conexión con otras personas no depende únicamente del conocimiento de plataformas digitales, algoritmos o estrategias de posicionamiento. Afirmó que mostrarse de manera genuina permite comunicarse con cercanía e inspirar a los demás.

Daniela Salazar, coordinadora de Integra UP y de grupos estudiantiles, así como organizadora de UP MIND, explicó que el programa surgió para atender la necesidad de cuidar la salud mental mediante conexiones reales y experiencias formativas. Indicó que la propuesta fortalece habilidades emocionales no sólo desde la teoría, sino también mediante talleres de arte, cocina, deporte y actividades recreativas.

La jornada incluyó un diálogo con los asistentes. Con estas actividades, la institución busca que los estudiantes hagan una pausa, reflexionen sobre sus decisiones y encuentren recursos para afrontar su desarrollo personal con mayor conciencia, autonomía y sentido de propósito.