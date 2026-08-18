La Universidad Panamericana campus Aguascalientes presentó el Fondo Panamericano de Innovación, una iniciativa para financiar empresas tecnológicas o con impacto social vinculadas con su comunidad universitaria.

El esquema dispondrá de cuatro millones de pesos al año para financiar entre cuatro y ocho startups. Cada proyecto podrá recibir en promedio 500 mil pesos, con un límite de 800 mil, principalmente en las etapas pre-seed y seed, cuando las empresas comienzan a validar sus productos y preparar su entrada al mercado.

Podrán participar estudiantes, egresados, investigadores y emprendedores de los distintos campus. Las propuestas deberán contar con al menos un fundador egresado de la Universidad Panamericana o comercializar tecnologías e innovaciones desarrolladas en la institución. Aunque se priorizarán empresas con presencia en México, también se evaluarán proyectos internacionales.

El programa está integrado por el Fondo Panamericano para la Transferencia de Tecnología y la Innovación y el Fondo Panamericano de Emprendimiento. Su operación será coordinada por el Hub Panamericano de Emprendimiento, junto con la Vicerrectoría General de Investigación y la Dirección Corporativa de Innovación y Transferencia.

Juan Alberto González Piñón, director corporativo de Innovación y Transferencia, explicó que el mecanismo busca llevar las propuestas del plano conceptual a empresas capaces de atraer inversiones adicionales y ampliar sus operaciones.

Víctor Hugo de Ávila Cárdenas, director del Hub Panamericano de Emprendimiento en la Universidad Panamericana campus Aguascalientes, indicó que el acceso a capital inicial permitirá convertir ideas de negocio en proyectos tecnológicos y sociales con posibilidades de crecimiento.