El pasado martes por la mañana, la Universidad Panamericana Campus Bonaterra disputó la ida de la gran final del CONADEIP recibiendo a los Borregos del Tecnológico de Monterrey en lo que fue un partido realmente interesante con las dos mejores escuadras del torneo buscando sacar ventaja para dar un paso más rumbo al título.

Las Panteras fueron de menos a más en el partido y con una voltereta en el segundo tiempo se llevaron una ventaja de 2-1 aprovechando la localía para buscar cerrar el campeonato en territorio hostil. Este viernes por la mañana, la gran final de vuelta tuvo lugar en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey que recibió a estos dos equipos para conocer al nuevo campeón nacional de la competencia.

Como era de esperarse, los Borregos fueron los que tuvieron la iniciativa de ir hacia adelante desde el primer minuto de juego. La UP se comportó a la altura durante la primera mitad con un buen trabajo defensivo que en un par de momentos tuvo fisuras que fueron bien resueltas por el arquero de Aguascalientes.

Con el empate a cero sin moverse durante la primera mitad, la Bonaterra ya sentía cada vez más cerca el título, pero en el inicio del complemento los Borregos al fin consiguieron romper la defensiva de las Panteras para ponerse arriba en el marcador e igualar la pizarra global a dos goles por bando.

A partir de ahí, el partido se volvió demasiado tenso. Ningún equipo quería cometer un error que le costara el campeonato. Los minutos pasaron sin que el marcador se moviera hasta que el tiempo regular llegó a su final, obligando a definir al nuevo campeón en tiempos extra, que tampoco tuvieron gran cosa por el cansancio de los dos equipos.

Con empate global de dos goles, la final terminó en igualdad, por lo que el campeón se tuvo que definir desde el manchón penal. Los Borregos patearon primero y vieron cómo el arquero de la Bonaterra paró los primeros tres disparos; en contraparte, la Bonaterra no falló ninguno de sus disparos y por marcador de 0-3 en penales se proclamó como el nuevo monarca del CONADEIP.

Todos los jugadores y cuerpo técnico saltaron a celebrar este gran logro, que es la quinta ocasión en la que la Bonaterra gana el CONADEIP y la séptima competencia nacional que se conquista. Con este logro, se confirma el excelente programa que tiene la institución dentro del fútbol, que siempre pelea por los primeros sitios en diferentes torneos. Además, todavía la UP tiene la oportunidad de pelear por una medalla en la Universiada Nacional para redondear un primer semestre del 2024 que ha sido más que exitoso.