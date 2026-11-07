Dos sujetos fueron detenidos en distintos puntos de Cosío y San Francisco de los Romo, luego de que policías del Mando Coordinado los sorprendieron en posesión de cuchillos de aproximadamente 30 y 40 centímetros de longitud.

La primera captura ocurrió sobre la carretera estatal 25, a la altura del entronque con la terracería La Furia, en el municipio de Cosío, donde los uniformados detectaron a un individuo que adoptó una actitud evasiva al notar su presencia.

Los oficiales le marcaron el alto y, durante una revisión preventiva, le encontraron un cuchillo de aproximadamente 30 centímetros. El detenido se identificó como Javier “N”, de 22 años.

En un segundo operativo, realizado en el cruce de las avenidas Benito Juárez y Cristóbal Colón, en San Francisco de los Romo, policías del Mando Coordinado observaron a un sujeto que llevaba un arma blanca a la altura de la cintura.

Al intervenirlo, los agentes le aseguraron un cuchillo de aproximadamente 40 centímetros de longitud, por lo que también fue detenido.

Ambos individuos fueron trasladados ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, junto con las armas aseguradas, para que se determine su situación jurídica por la presunta portación de armas prohibidas.