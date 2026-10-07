El Gobierno del Estado formalizó una alianza estratégica con la empresa Huawei México y el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), a fin de impulsar la especialización tecnológica, las certificaciones y las microcredenciales para estudiantes y docentes universitarios de la entidad.

La gobernadora Tere Jiménez encabezó la firma de estos convenios —en los que fungió como testigo de honor— durante el encuentro denominado Alianza para Impulsar la Especialización de Nuevas Tecnologías, celebrado en el Foro 3C. El proyecto busca desarrollar competencias en ciencia de datos, inteligencia artificial, desarrollo de software, electromovilidad y semiconductores.

Durante el encuentro, la titular del Ejecutivo subrayó que en la entidad se brinda educación de calidad y que múltiples empresas deciden instalarse en el estado por el talento y el rendimiento de la juventud. Asimismo, sostuvo que se continúa trabajando para contar con recursos humanos capacitados y certificados, al tiempo que se promueve la educación dual para que los estudiantes adquieran experiencia laboral de manera simultánea.

Por su parte, el director general del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, señaló que el objetivo es actualizar la oferta educativa a mediano y largo plazo.

Asimismo, Esaú Garza de Vega, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, subrayó que adaptar los programas a los requerimientos de la industria mejorará la competitividad del estado y permitirá acceder a mejores salarios.

Carlos Faustino Natarén Nandayapa, apoderado del CENEVAL, expuso que el acuerdo busca consolidar un ecosistema entre gobierno, academia e industria. En tanto, Felipe González Carrasco, consultor senior de Huawei México, puntualizó que la iniciativa facilitará el acceso a certificaciones internacionales en redes, inteligencia artificial y ciberseguridad.