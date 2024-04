Rolando Herrera Agencia Reforma

BOCA DEL RÍO, Veracruz.- Ante jóvenes militantes y simpatizantes de los partidos que conforman la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez aseguró que las Universidades del Bienestar han sido un fraude.

La candidata opositora a la Presidencia de la República indicó que el proyecto impulsado por la actual Administración no logró incorporar a más jóvenes a la educación universitaria.

«Estas universidades del Bienestar han sido un fraude para los jóvenes, eran una buena intención, pero si no les das presupuesto, si no les das los suficientes elementos académicos, pues estas universidades no pudieron ser», dijo.

En lugar de malgastar el dinero, propuso, se deben impulsar las universidades ya existentes como la veracruzana.

Además, expuso, en su Gobierno también fortalecería la ciencia y la tecnología y regresaría las becas para estudiar en el extranjero que otorgaba el Conahcyt.

«Ahí enfrente hay una disque científica que no hizo nada cuando cancelaron las becas del Conahcyt, que no hizo nada cuando desapareció la Conabio, que no hizo nada con la ley de ciencia y tecnología, que es una ley que retrocedió. Nosotros sí le vamos a apostar a la ciencia y la tecnología y sí le vamos a apostar a la educación», señaló.