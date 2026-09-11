Universidad Panamericana referente en Latinoamérica

El equipo UPanthers, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Panamericana campus Aguascalientes, obtuvo el segundo lugar en el XVII Concurso Latinoamericano de Simulación en Logística, en el que participaron 60 equipos de universidades de la región.

La agrupación estuvo integrada por Mariana Calderón, Daniel Avelar y Diego Medrano, estudiantes de Ingeniería Industrial. Contaron con la asesoría de Mercedes Urzúa, decana de la Facultad de Ingeniería y coach del equipo.

Factible, empresa colombiana, organiza la competencia anual para que universitarios apliquen conocimientos de investigación de operaciones, simulación y optimización a problemas de logística y producción. Los concursantes analizan información, plantean alternativas y sustentan sus decisiones.

En esta edición trabajaron con el caso de VitaLacLatam S.A., una productora de lácteos que requería optimizar su cadena de suministro y la operación de su principal centro de distribución en Colombia. UPanthers empleó una simulación Monte Carlo en Excel para representar la variación de la demanda, medir sus efectos en la capacidad productiva y elegir la configuración con mayor cumplimiento del servicio.

El ejercicio reprodujo condiciones cercanas a una consultoría profesional y permitió fortalecer capacidades de análisis, liderazgo, trabajo en equipo, pensamiento crítico y comunicación. La asesora destacó que la experiencia trasladó los conocimientos del aula a un proyecto práctico ligado con situaciones del campo laboral.

La Universidad Panamericana ha participado desde 2011 en 12 de las 17 ediciones del certamen y en todas ha ocupado un lugar en el podio. La mayoría de sus resultados han sido primeros lugares, trayectoria que la coloca como la universidad con más triunfos en la historia de la competencia.