El jueves pasado se presentó la obra “El centenario del Instituto de Ciencias en Aguascalientes (1867-1967)”, una publicación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) coordinada por la estudiada doctora Marcela López Aparicio, que reúne una selecta colección de artículos en torno al instituto, antecedente de la UAA, escritos por diversos personajes relacionados con la institución, y además, desde diversas perspectivas.

El evento tuvo lugar en el flamante auditorio del edificio de Estudios Avanzados, y se inscribió como parte de las celebraciones cincuentenarias de la UAA. Al final, como suele ocurrir, vino una sesión de preguntas y respuestas y comentarios. Uno de ellos, que ahora rescato, provino del médico Enrique Reyes Vela, quien declaró no sin cierta nostalgia, el carácter de los estudiantes de décadas pasadas, el sentido de identidad que se inculcó; el amor por la institución, que ya no tienen los estudiantes de ahora.

Por mi parte percibo una enorme paradoja en el estudiante de hoy en día, en comparación con el de hace décadas. Como en ningún otro momento de la historia de la universidad, quien acude hoy en día a la institución tiene una serie de oportunidades de estudio que no tuvieron sus pares del pasado. El estudiante de hoy tiene el mundo al alcance de la mano, gracias a la infraestructura que se ha ido sumando al paso de los años, los recursos digitales y la Internet. Libros y revistas, diarios, documentales, páginas especializadas, todo al alcance de la mano a través del teléfono móvil o de la computadora. Bibliotecas digitales, páginas fabulosas como Scribd o academia.edu, y un sinfín de fuentes de información valiosas, pero también están otras que supuestamente facilitan el trabajo estudiantil, pero que no significan forzosamente que el estudiante que recurre a ellas –el rincón del vago, tareas.com, etc.– viva el necesario proceso de asimilación y comprensión intelectual. Aparte, está el mecanismo de cortar y pegar y la última moda en artilugios electrónicos: la denominada “inteligencia artificial”. ¿Qué necesidad de reflexionar; de buscar?, si la inteligencia artificial puede hacerlo por mí, o si se puede recurrir a la práctica perversa de cortar y pegar.

Quizá este sentido de identidad a que se refiere el profesor Reyes obedece a que el estudiante del pasado, el que vio surgir a la universidad, la magnitud del esfuerzo que significó, propició en él una valoración muy especial; una gran sensibilidad en torno a la diferencia entre tener o no tener universidad, mientras que para los estudiantes actuales la institución ya estaba ahí cuando nacieron y crecieron, y entonces lo ven como algo más, digamos, normal. Aparte está la generación de cristal, una situación que no es privativa de la UAA, que en los jóvenes se manifiesta en esa tendencia a recibirlo todo sin forzosamente emplearse a fondo a cambio; una menor resistencia al trabajo, al estudio a profundidad, la ausencia de esa voz que en el pasado nos decía a muchos: “¿no te alcanza el día? Tienes las noches. ¿No te bastan los días? Ahí están los fines de semana.

Yo no sé… O no lo sé de cierto, aunque lo supongo, quequizá esta situación obedezca en parte a los criterios de eficiencia instrumentados, no sé si por la SEP o por quien, que tienden a reducir los índices de reprobación, y a que nadie se quede atrás, independientemente de si reúne los atributos y conocimientos para seguir adelante y concluir, sin tener en cuenta el que más temprano que tarde la vida, o el mercado, les cobren la falta de entusiasmo; de profundidad en lo que hacen.

Esto me recuerda una ocasión, un curso de Historia del Arte en Aguascalientes en el décimo semestre de la carrera de comunicación. A la hora de discutir el programa los estudiantes debían elegir una obra literaria, para cubrir la unidad correspondiente. Debían leerla y exponerla a sus compañeros. Un estudiante dijo que no le gustaba leer… Lo dijo sin ambages, con una escalofriante naturalidad. Pero el muchacho estaba llegando al final de una carrera como comunicación -¿habrá alguna profesión que no exija lectura?-, ¿cómo era posible que la propia estructura profesional permitiera que ocurriese semejante cosa?

¿Cuántos estudiantes de hoy en día no tienen por práctica cotidiana la lectura? ¿A cuántos les hará falta el desarrollo de la capacidad de reflexión que propicia la lectura?

Esto y otras cosas tambiénme recuerdan lo que ocurre con el Necaxa y otros equipos balines de nuestro futbol balín. Como los directivos eliminaron el descenso, una medida incomprensible y hasta antieconómica, los equipos no tienen el estímulo de luchar para evitar la caída en la eufemísticamente llamada división de ascenso, y entonces ofrecen un pobre espectáculo.

Dos puntos finales, porque el espacio se acaba. Por una parte, cierta tendencia a la precarización del trabajo académico, no sólo en el caso de los profesores interinos, sino también con aquellos que cuentan con una plaza, que básicamente consiste en aumentar las horas frente a grupo y disminuir los tiempos de estudio y preparación, esto a despecho de un importante programa de obra pública realizada en los últimos años. Por otra parte, existe una tendencia a incrementar el papeleo, que no dudo que contribuya a una mejor operación, pero que no deja de ser un obstáculo al trabajo académico, por los tiempos que profesores e investigadores deben invertirse en el llenado de documentos.

En fin. Los 50 años de la UAA obligan a la celebración, por supuesto, porque el mérito es grande, pero al mismo tiempo es preciso no perder de vista el hecho de que la efeméride constituye una valiosa oportunidad para reflexionar sobre el estado de la institución, sobre su futuro, su derrotero, cosa que seguramente a los universitarios interesa sobremanera. (Felicitaciones, ampliaciones para esta columna, sugerencias y hasta quejas, diríjalas a carlos.cronista.aguascalientes@gmail.com).