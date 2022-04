En Aguascalientes el respeto de los derechos de la infancia y adolescencia es permanente y se trabaja cada día a través de diferentes dependencias, aseguró el secretario general de Gobierno, Juan Manuel Flores Femat.

Durante la firma de un convenio de colaboración con la asociación civil “Save the Children” y la Red Nacional de la Comisión Intersecretarial para la Erradicación del Trabajo Infantil (CITI), explicó que el objetivo está enfocado al desarrollo y operación de programas para la prevención y erradicación del trabajo infantil.

Flores Femat refirió que si bien la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2019 realizada por el INEGI, señala que en Aguascalientes el 12.4% de la población entre 5 y 17 años realiza algún tipo de trabajo, se trata más de una costumbre, toda vez que de este porcentaje, muchos menores desempeñan alguna acción que se considera laboral en el negocio o la empresa familiar.

Vía remota, la directora de Incidencia Política y Temas Globales de “Save the Children”, explicó que con este convenio, la colaboración consistirá en la capacitación a inspectores laborales en la aplicación del Protocolo de Inspección en Materia de Erradicación de Trabajo Infantil y Protección al Trabajo Adolescente Permitido.

También habrá capacitación a servidores públicos sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes, y en materia de atención inmediata y prevención del trabajo infantil, además de colaborar en el diseño, implementación y seguimiento de políticas públicas, planes y programas para la erradicación del trabajo infantil.

Ambos coincidieron que el Gobierno Estatal en coordinación con organismos y asociaciones civiles como “Save the Children” y la Red Nacional CITI, se fortalecen los esfuerzos y estrategias para prevenir y abatir el trabajo infantil en el estado, de manera que se espera que Aguascalientes descienda de la posición 11 en la que se sitúa en la ENTI, con una considerable reducción de la tasa de trabajo infantil.

