Laura Elena Rivera Manzanares El Heraldo

Comerciantes establecidos del centro de la ciudad han solicitado a la autoridad municipal, sin tener respuesta todavía, transparencia en cuanto a la forma en que han sido entregados los permisos para la instalación de ambulantes y puestos semifijos en el primer cuadro de la ciudad, hasta ahora, sólo se les ha asegurado que todos fueron otorgados en anteriores administraciones.

Sergio Piña de la Torre, presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro (Acocen), manifestó que en esa petición han contado con el apoyo de la Cámara Nacional de Comercio y la Canirac, pidiendo la reubicación de los que no tienen los permisos respectivos, y que se regule a los comerciantes informales.

Se entiende que todos han invertido para cumplir con el objetivo de hacer negocio y sostener a sus familias, pero también se debe hacer comprender a todos los que han incursionado en esta actividad económica, que se deben cumplir normas y reglas.

La petición para la reubicación de los semifijos y ambulantes que se encuentran en el centro citadino, dijo, está fundamentada en el Código Municipal y ahora también, aprovechando los decretos sanitarios, así como las normas oficiales mexicanas, que estipulan las reglas que deben seguirse para cubrir los requisitos y así las licencias comerciales puedan ser otorgadas.

“Hemos estado solicitando transparencia ante la instancia correspondiente, para ver si las licencias otorgadas cumplieron con el Código Municipal”, y si bien hasta ahora no ha habido respuesta, se ha hecho la observación a las autoridades municipales, que hay comerciantes en andadores y vías públicas hasta en triple fila y hasta del mismo giro uno junto a otro.

Piña de la Torre comentó que se desea saber si es que se realizó un estudio socioeconómico para verificar si efectivamente, el solicitando cumple con el estándar que se indica, además, que muestren las listas de firmas de conformidad de locatarios y vecinos alrededor de los semifijos o ambulantes establecidos, “nosotros hemos levantado esas firmas y el 100% están en contra”; además, dijo, tampoco se cumple con el tema sanitario, y no sólo con lo relacionado al COVID.

Refirió que la respuesta que se les ha dado después de entregado el documento en el que insistirán tener solución, es que la actual administración no otorgó los permisos, sino que vienen de años atrás, sin embargo, las leyes son vigentes, insistió, “y se deben aplicar. La verdad es que no quieren hacerlo”.