Juan Carlos García Agencia Reforma

CDMX.- Lucero y Majo Aguilar unieron sus voces en “El Ojo Alegre”, sencillo que forma parte de Conexión Mexicana, el nuevo álbum de “La Novia de México”, con el que ambas celebran su pasión por la música ranchera.

Durante una entrevista, Lucero recordó que comenzó a interpretar música mexicana en 1990, cuando lanzó Con Mi Sentimiento, luego de que un ejecutivo discográfico la escuchara cantar “Si Nos Dejan” durante una fiesta.

Por su parte, Majo Aguilar reveló que antes de dedicarse al mariachi exploró otros géneros musicales, incluido el rock, pues a los 17 años formó una banda. Explicó que buscaba construir su propio camino artístico, más allá del legado de sus abuelos, Antonio Aguilar y Flor Silvestre.

Las cantantes grabaron su colaboración en los estudios de Sony Music México y la interpretaron durante el concierto de María José en el Auditorio Nacional, el pasado 13 de noviembre.

Ambas destacaron cómo la tecnología ha transformado las grabaciones y permite mayor convivencia entre artistas.

Lucero también habló sobre su familia y aseguró que le entusiasma convertirse algún día en abuela, aunque reconoció que esa decisión corresponde exclusivamente a sus hijos, José Manuel y Lucerito.