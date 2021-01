Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Los Partidos políticos reconocen que los retos en este año electoral serán la organización, aplacar pugnas internas, seleccionar los mejores perfiles como candidatos, ver a las coaliciones como una vía para ganar más allá de su ideología y convencer al electorado con sus propuestas.

Mariana de Lachica, presidenta de la Comisión Organizadora Electoral del PAN, indicó que el principal reto es presentar candidaturas con experiencia y trayectorias intachables que se identifiquen con la ciudadanía, por lo que no pueden equivocarse en la estrategia.

“La definición que tomarán los ciudadanos sobre la integración de la Cámara de Diputados es fundamental para hacer ver al Presidente que el rumbo y prioridades de su Gobierno no son las que la mayoría que votó por él en 2018 quiere. Los ciudadanos deben expresar su descontento, su inconformidad y reproche a través del voto en 2021”, señaló.

El secretario de Organización del PRI, Ricardo Aguilar, aseguró que los priistas, así como la Oposición, no deberán caer en la simulación o autocomplacencia, por lo que la clave será elegir bien a sus candidatos.

“Es importante tener los mejores perfiles para competir con dignidad en las elecciones, no convertir la contienda electoral en una denigrante lucha de dimes y diretes. Es importante contar con una estructura capacitada, concentrarnos en nuestra representación electoral, y a nivel local tener candidatos cercanos a la población y que conozca la problemática”, apuntó.

“La Oposición reconoce que sólo juntos podemos derrotar a Morena. La coalición PRD-PAN-PRI tiene que representar los intereses de los ciudadanos, ya no puede pensarse como un partido político, pues si queremos derrotar una maquinaria electoral financiada desde el Gobierno, lo importante es no permitir que los intereses partidistas se impongan, sino las coincidencias”, dijo el representante del PRD ante el INE, Ángel Ávila.

Para el líder nacional del sol azteca, Jesús Zambrano, es necesario lograr que la militancia y simpatizantes de partidos históricamente confrontados entiendan la necesidad de una coalición para derrotar a Morena.

De acuerdo con Alejandro Rojas, ex aspirante a la presidencia de Morena, sus compañeros deben reconocer que la elección no será fácil, pues el partido está divido y desorganizado, por lo que la dirigencia nacional no puede seguir equivocándose en la elección de candidatos.

“Morena tiene la responsabilidad de conservar una amplia mayoría en la Cámara y en los congresos locales para consolidar y ayudar al Gobierno y al Presidente.

Creemos que con la descarada unión de la Oposición será más fácil para los mexicanos definirse”, agregó, por su parte, la secretaria de Organización de Morena, Xóchitl Zagal.

La dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano, partido que por primera vez competirá sin coaliciones, aseguró que apuestan por presentar una propuesta nueva, con liderazgos de la sociedad como candidatos, para consolidarse como partido.

En tanto, los tres partidos de recién creación se juegan el registro que lograron con dificultades.

“El reto es presentar rostros nuevos, ideas frescas para resolver viejos problemas.

Lograr la confianza y una ligera luz de esperanza de que las cosas pueden realizarse de otro modo”, dijo Fernando González, líder de Redes Sociales Progresistas.