En el marco del 446 aniversario de la Ciudad de Aguascalientes, el alcalde Leonardo Montañez Castro hizo un llamado a los aguascalentenses a hacer ciudadanía, abrazar, proteger y cuidar nuestro municipio, orgullosos de nuestras tradiciones, tenacidad y constancia de sus fundadores.

En el marco de la sesión Solemne de Cabildo que tuvo lugar en el Teatro Morelos, el primer edil pidió a los servidores públicos municipales poner el ejemplo de hacer ciudadanía y a los aguascalentenses de inculcar en sus hijos el sentido de comunidad y de que todos vivamos por una ciudad más limpia, más ordenada y más segura. “Quiero decirles que esa labor es la que haremos con este Ayuntamiento que acaba de iniciar sus funciones, y a pesar de nuestras diferencias políticas, son más los sentidos a favor, son más los puntos en unidad que tenemos”.

En ese sentido, Montañez Castro hizo alusión a una frase del ex gobernador J. Refugio Esparza Reyes de que no se trata de llegar primero, sino de llegar todos juntos y de nada sirve que todos vayan divididos si al final no se tienen objetivos en comunidad y en unidad “Así es como celebramos este 446 aniversario, orgullosos de nuestro pasado, de nuestros fundadores. Vayamos con entusiasmo con cada paso que demos en este municipio y que tenemos una ciudad que debemos abrazar, proteger y cuidar”.

Destacó que hoy quienes habitan en Aguascalientes se sienten orgullosos de sus barrios mágicos, plazas, de su industria y manufactura, por lo que si este municipio con sus 1,117 kilómetros cuadrados y sus más de 266 mil viviendas fuera un país, “seríamos el principal país productor del mundo sólo seguidos de Eslovaquia, esto representa este pequeño gigante”.

Previo a dicha sesión solemne, Leonardo Montañez acompañado de todos los integrantes del Cabildo, hizo la develación en los cuatro puntos cardinales de la Plaza de la Patria del Bando Solemne con la réplica de la Cédula Real que en 1575 otorgara la Audiencia de la Nueva Galicia, además de la colocación de una ofrenda floral en honor a los fundadores de la ciudad Juan de Montoro, Jerónimo de la Cueva, Alonso de Alarcón, Luis González, Pedro González, Juan López Elizalde, Cristóbal Lozano, Gaspar Silva, Nicolás Ramírez y Pedro Hernández, en la Plaza Fundadores.

