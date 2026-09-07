El Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Aguascalientes formalizaron un convenio de coordinación para destinar 2 millones 558 mil 775.56 pesos a la operación del Centro de Justicia para las Mujeres, mediante la adquisición de una unidad móvil que llevará servicios especializados a colonias, comunidades rurales y los 11 municipios del estado.

El acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, establece que la Secretaría de las Mujeres aportará 1 millón 788 mil 775.56 pesos, mientras que el Gobierno del Estado comprometió una aportación complementaria de 770 mil pesos para el proyecto denominado “Operación del Centro de Justicia de Aguascalientes”.

El objetivo central es ampliar los servicios del Centro de Justicia para las Mujeres mediante una unidad móvil equipada que pueda desplazarse a distintos polígonos urbanos, cabeceras municipales y comunidades rurales. El proyecto contempla atención jurídica especializada, servicios médicos y acciones de prevención y empoderamiento para las mujeres. La unidad contará con una rampa de acceso para personas con discapacidad, además de un espacio destinado a la atención médica, donde se podrán brindar servicios como estudios de Papanicolaou, planificación familiar y campañas de vacunación. También dispondrá de los recursos materiales y humanos necesarios para brindar atención jurídica y desarrollar actividades de empoderamiento económico, psicológico, laboral y educativo.

La estrategia también contempla llevar los servicios a comunidades rurales y atender a mujeres en situación de vulnerabilidad. La unidad itinerante tiene como propósito trasladar el modelo de atención del Centro de Justicia para las Mujeres a comunidades y municipios del estado, con la finalidad de facilitar a las víctimas el acceso a servicios especializados, sin que tengan que trasladarse necesariamente a la capital.