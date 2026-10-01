Al entregar su IV Informe de Gobierno ante la LXVI Legislatura del Congreso del Estado, la gobernadora Tere Jiménez emitió un mensaje de unidad política, social y empresarial, al aseverar que en Aguascalientes no existen equipos divididos, sino una sola alianza institucional entre el Ejecutivo, el Poder Legislativo, los municipios y los sectores productivos para garantizar la paz social y el desarrollo económico.

En acto protocolario, encabezado por el presidente de la Mesa Directiva, diputado Emanuelle Sánchez Nájera, la mandataria estatal aseveró que gobernar es dar soluciones y presentó un balance de los avances alcanzados durante los primeros cuatro años de su administración.

Destacó que el trabajo coordinado coloca a la entidad en el tercer lugar nacional en seguridad pública, resultado que atribuyó a la estrategia de prevención del delito, la graduación de más de mil elementos en la Universidad de la Policía y la habilitación de cuatro nuevos espacios para la Guardia Nacional.

En materia de infraestructura, confirmó el inicio del Cuarto Anillo, la consolidación del Tercer Anillo, la incorporación de 205 camiones urbanos y el proyecto del puente de Margaritas, con una inversión superior a mil millones de pesos.

En salud, resaltó la apertura de las unidades de trasplante de médula ósea y de hígado, así como la destinada a la atención de quemados en el Hospital Hidalgo. Además, señaló que se redujo de 80 a 40 el número de pacientes infantiles con cáncer que requieren atención fuera del Estado. En educación, detalló la realización de 600 obras, la apertura de ocho nuevas preparatorias y una cobertura de enseñanza del inglés en el 95% de las primarias y el 100% de las secundarias.

En el ámbito económico, subrayó un crecimiento del 6% en 2024, seguido de incrementos del 3% y 2%, además del impulso a sectores de alta tecnología, como semiconductores, electromovilidad y aeronáutica.

En el rubro agropecuario, reportó un crecimiento del 13% en la agricultura y del 11% en la ganadería, acompañado por la tecnificación del Distrito de Riego 001, con una inversión superior a 500 millones de pesos.