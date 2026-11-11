Los municipios de Aguascalientes y Jesús María realizaron un megaoperativo de limpieza en la zona de Corral de Barrancos, donde más de 100 trabajadores participaron en labores de mantenimiento de vialidades, ciclovías, áreas verdes y alumbrado público. Las actividades fueron encabezadas por los alcaldes Leo Montañez y César Medina.

Los trabajos se concentraron en la avenida Arroyo El Molino, en el tramo comprendido entre Paseo de los Chicahuales y Eugenio Garza Sada. Las cuadrillas efectuaron barrido manual y mecánico de la ciclovía, retiro de tierra y basura, lavado a presión y poda de árboles para evitar que las ramas obstruyan la iluminación, además de revisar el sistema de alumbrado público.

El secretario de Servicios Públicos de Aguascalientes, Carlos España Martínez, explicó que en el operativo participaron trabajadores de las áreas de Limpia, Parques y Jardines, Alumbrado Público, Coordinación de Delegaciones y Justicia Cívica, en coordinación con personal de Jesús María, encabezado por el titular de Servicios Públicos de ese municipio, Enrique Barba.

Durante el arranque del operativo, Leo Montañez señaló que la coordinación entre ambos municipios permite atender espacios ubicados en los límites territoriales, mientras que César Medina destacó que el trabajo conjunto contribuye a optimizar recursos y mejorar las condiciones urbanas de la zona metropolitana.