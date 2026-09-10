Mayumi Suzuki Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO:

El Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí, advirtió que la institución podría vetar para el próximo año a los aspirantes que fueron detectados copiando en el examen de ingreso a licenciatura.

«¿(Habrá) veto para presentar el examen al siguiente año?», se le cuestionó a Lomelí a su salida de la sesión del Consejo Universitario, celebrada este miércoles en la Antigua Escuela de Medicina.

«Eso tal vez sí, por supuesto», respondió.

El más reciente examen de ingreso a licenciatura de la UNAM, realizado en línea y a distancia, registró puntajes anormales que fueron atribuidos a trampas.

El hallazgo derivó en el requisito de presentar una segunda evaluación, proceso que estuvo marcado por dificultades técnicas y descontento entre los aspirantes.

Lomelí descartó sanciones para quienes copiaron, debido a que aún no son alumnos de la Universidad.

«No podemos sancionar a quienes no son alumnos. Pero lo tendríamos que ver con el abogado», señaló.

Sin dar mayores detalles, el Rector añadió que la Universidad podría analizar otras alternativas para el ingreso a licenciaturas de baja demanda.