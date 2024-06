Un automóvil terminó en una zanja cubierta con agua de lluvia luego de que la conductora no la detectara con anticipación. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas y todo quedó en daños materiales.

Este percance se registró ayer por la mañana, cuando una mujer identificada como Marisol, de 38 años, se desplazaba por la avenida Prolongación Héroe Inmortal en su automóvil Chevrolet Onix, modelo 2022, color blanco y con placas de circulación de Aguascalientes.

Al llegar a la altura del fraccionamiento Lomas del Sur, se percató de que había un encharcamiento sobre la cinta asfáltica. Maniobró hacia su lado derecho para tomar una terracería, pero no se dio cuenta de la existencia de una zanja que estaba cubierta por el agua y terminó cayendo de manera aparatosa.

Al lugar de los hechos arribaron policías viales, quienes, luego de auxiliar a la conductora y confirmar que se encontraba ilesa, solicitaron el apoyo de una grúa de la SSPM para extraer el vehículo accidentado.