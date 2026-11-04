Un automovilista que presuntamente provocó un accidente de tránsito al atravesarse en la trayectoria de un motociclista, quien resultó lesionado, fue vinculado a proceso por el delito de lesiones culposas en Aguascalientes.

El imputado fue identificado como Alfredo “N”, señalado por su probable responsabilidad en un percance ocurrido el 28 de noviembre de 2025, sobre la avenida de la Convención.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, Alfredo conducía un automóvil por dicha vialidad cuando realizó una maniobra para dar vuelta a la izquierda e incorporarse a la calle Libertad.

Sin embargo, al efectuar el movimiento, presuntamente invadió la trayectoria de una motocicleta, lo que derivó en un accidente en el que su conductor sufrió diversas lesiones.

Tras la denuncia correspondiente, el Ministerio Público inició las investigaciones y reunió los datos de prueba necesarios para solicitar que el automovilista compareciera ante una juez de Control.

Durante la audiencia, la juzgadora consideró que existían elementos suficientes para vincular a proceso a Alfredo “N” por su probable participación en el delito de lesiones culposas.

No obstante, determinó que no era necesario imponerle medidas cautelares, por lo que enfrentará el procedimiento sin restricciones judiciales de esa naturaleza.

Además, fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual continuarán las diligencias para esclarecer los hechos.