En casa de Haydée Romero, en el fraccionamiento Rodolfo Landeros, las calaveras de barro forman parte de una historia familiar que se renueva cada octubre. Entre cajas, pinceles, lentejuelas y piezas de papel maché, Martha Sánchez Esquivel, su esposo Rafael Estrada y sus hijas Cassandra y Enoe preparan la mercancía que llevarán al Tianguis de los Muertitos, donde venden artesanías del Día de Muertos desde hace 34 años.

El trabajo comienza mucho antes de instalar el puesto. Las calaveras deben separarse de sus tiras, comprobar que cada cráneo embone con su mandíbula, colocar piezas de tela, pintar y decorar con cejas, dientes y lentejuelas. El proceso exige cuidado para evitar que el barro se rompa y dar a cada figura un acabado distinto.

Manos a la obra

Martha conoció esta tradición después de casarse con Rafael. Provenía de un rancho donde no había tenido contacto con estas artesanías y comenzó a interesarse al observar a su suegra trabajar el barro. El primer año solo acompañó a la familia; después se involucró en la elaboración y convenció a su esposo de dedicarse también a la venta.

Su primer puesto era pequeño y estaba detrás del panteón de la Cruz. Llevaron apenas dos cajas de calaveras y las agotaron rápidamente. Desde entonces, comenzaron a preparar más piezas cada año, guiados por sus suegros, quienes conocían el proceso de elaboración y contaban con un horno para cocer el barro.

Rafael creció entre estas figuras. Desde niño acompañaba a sus abuelos, quienes vivían cerca del panteón, y los ayudaba a pintar ojos, cejas y dientes. Recuerda que entonces llegaban compradores de otras ciudades, entre ellas León, para adquirir grandes cantidades de calaveras.

Con los años, el negocio incorporó nuevos productos sin abandonar las calaveras de barro. Se sumaron catrinas, figuras de resina, calabazas y perros decorativos. Cassandra se encarga especialmente de estos últimos, con colores y diseños diferentes, mientras la familia se reparte las tareas de pintura, decoración y venta.

La variedad responde a los gustos cambiantes de los visitantes. Martha explica que cada temporada prueban colores e incorporan diseños para niños y adultos. Entre sus productos también hay tarros con motivos del Festival de las Calaveras, pintados a mano en un taller de Dolores Hidalgo.

El oficio resiste

Mantener la tradición, sin embargo, resulta cada vez más difícil. La familia observa que disminuye el número de puestos dedicados exclusivamente a las calaveras, pues algunos artesanos abandonan la actividad por el tiempo que requiere la elaboración y la incertidumbre de las ventas. También han aumentado los costos del barro y las pinturas.

Durante la temporada, la rutina familiar gira alrededor del tianguis. Abren cerca de las nueve de la mañana y permanecen hasta que se retira el último puesto. Tras recoger y asegurar la mercancía, regresan a casa entre la medianoche y la una de la mañana para repetir la jornada al día siguiente.

Ni siquiera la pandemia interrumpió su actividad. Cuando se suspendió el Tianguis de los Muertitos en 2020, la familia encontró un espacio en el Jardín Carpio para continuar vendiendo. Con medidas sanitarias, mantuvo el negocio mientras esperaba el regreso del tianguis.

Para Martha, acercar a los niños a las calaveras es parte esencial de la tradición. Recuerda que antes las escuelas organizaban visitas al tianguis y que algunos de aquellos estudiantes regresan ahora por su cuenta. Por eso, procura atender a los menores como a cualquier comprador, dejarlos elegir y explicarles las opciones.

Esa relación también se refleja en los clientes que vuelven cada año y conservan colecciones de figuras. Para la familia, cada venta permite que una calavera acompañe durante años a su comprador y le recuerde una costumbre conocida desde la infancia.

Las hijas comparten ese compromiso. Enoe describe octubre como el mes en que la familia vuelve a reunirse diariamente, aunque el resto del año cada integrante tenga sus propias actividades. La elaboración y venta de calaveras se convierte en un espacio de convivencia y creatividad que comienza a transmitirse a las nietas.

Octubre los reúne

Aunque las artesanías no son el sustento principal de Martha y Rafael, continúan con la actividad por el gusto de trabajar juntos y por la relación con sus clientes. Esperan que las nuevas generaciones mantengan el negocio y la tradición del Día de Muertos.

Del 16 de octubre al 2 de noviembre, la familia estará en el Tianguis de los Muertitos, en el puesto 39 del arroyo de los Arellano, cerca de Primer Anillo, en la parte central del recorrido. Allí, entre calaveras de barro y otras artesanías, continuará una tradición familiar de 34 años.