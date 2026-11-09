Una mujer identificada como Carmen “N” fue vinculada a proceso por el delito de robo calificado, luego de que presuntamente se llevara una motocicleta del estacionamiento de un supermercado ubicado en el fraccionamiento Mirador de las Culturas II, en Aguascalientes.

Los hechos ocurrieron el pasado 27 de agosto de 2026, cuando la imputada habría aprovechado que una motocicleta modelo 2026 se encontraba estacionada en un establecimiento comercial sobre la avenida Rodolfo Landeros Gallegos.

De acuerdo con las investigaciones, la mujer tomó el manubrio de la unidad y comenzó a empujarla hasta retirarla del lugar, sin contar con la autorización de su propietario. Sin embargo, sus movimientos fueron observados por una testigo.

Tras la denuncia, elementos de la Policía de Investigación Criminal reunieron datos de prueba que permitieron identificar a la presunta responsable y conseguir una orden de aprehensión, posteriormente ejecutada.

Carmen “N” compareció ante un juez de Control, quien determinó vincularla a proceso y le impuso varias medidas cautelares: deberá acudir a firmar mensualmente, no podrá salir de Aguascalientes y tendrá prohibido acercarse tanto a la víctima como a la testigo y sus domicilios.

La autoridad judicial fijó un plazo de dos meses para concluir la investigación complementaria, mientras continúa el procedimiento penal en su contra.