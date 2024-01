Dr. Leandro Eduardo Astrain Bañuelos

Académico Correspondiente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales

Acordamos encontrarnos en la sede del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM el miércoles 24 de agosto de 2022. Nos reuniríamos para dar seguimiento a la organización de las XXIII Jornadas sobre Justicia Penal que, por primera vez, sumaba a su comité organizador a una entidad académica distinta al propio instituto y a la Academia Mexicana de Ciencias Penales, la Universidad de Guanajuato, que en meses previos le había otorgado el reconocimiento Doctor Honoris Causa. Llegué puntualmente a la cita acompañado de la doctora Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria, académica de nuestra máxima casa de estudios, y amiga de ambos. Al término de la sesión de trabajo, los tres nos trasladaríamos a la casa de don Sergio, en donde tanto él como doña Carmen Valles Septién, su adorable esposa, nos ofrecerían una comida.

En cuanto le notificaron nuestra llegada a Investigaciones Jurídicas, don Sergio salió a recibirnos con la amabilidad que siempre lo caracterizó para guiarnos hasta su cubículo. Después de platicar algunas cuestiones de índole personal, comenzamos los trabajos relacionados con la definición del programa del evento. Fue una reunión muy ejecutiva pero también muy productiva. Todos estábamos muy motivados con esas Jornadas que retomaban un tema que había sido objeto de un proyecto de investigación liderado por el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino y del que había resultado un libro titulado Orientaciones para una política criminal integral en el sistema mexicano, en el que participaron diversos investigadores de la Universidad de Guanajuato y de otras instituciones públicas del país. Con ese mismo nombre fueron tituladas las Jornadas sobre Justicia Penal que se llevarían a cabo del 21 al 25 de noviembre del mismo año, bajo la tradicional coordinación de don Sergio García Ramírez y de doña Olga Islas de González Mariscal, y a la cual nos sumamos el propio doctor Guerrero Agripino, el maestro Eduardo Salvador Rojas Valdez y el que esto escribe.

Concluidos los trabajos, acudimos los tres a la casa de don Sergio, un espacio acogedor donde ya nos esperaba doña Carmen, y quien nos recibió gustosa con diversos aperitivos acompañados de un vino tinto aterciopelado que disfrutamos enormemente, así como de la plática, que fue muy enriquecedora para nosotros, invitados al provenir de dos personas tan sabias como nuestros anfitriones. Tanto don Sergio como doña Carmen nos mostraron algunos espacios de la casa, así como diversas obras de arte entre las que destacaba la Galatea, una escultura de bronce que nos dejó fuertemente impactados por su belleza y perfección. Cada objeto de la morada representaba una historia, algunas de las cuales nos fueron contadas por el feliz matrimonio.

Pasamos al jardín, donde ya estaba lista una pequeña mesa en la que nos servirían los alimentos. Después de los tres tiempos, y cuando ya disfrutábamos de un espléndido café, don Sergio me sorprendió con un presente que ha sido uno de los más significativos que me han dado en la vida. Me obsequió un libro de su autoría que acababa de publicar en Porrúa, su casa editorial, y que eran sus memorias tituladas Del alba al crepúsculo: Páginas de mi vida. Me entregó un volumen de la edición en pasta dura que ya contenía una dedicatoria a mí, escrita y firmada por don Sergio. Luego me comentó: “En el libro aparece su nombre, y aunque el índice onomástico dice que una vez, se trata de una errata, pues usted viene referido en más de una ocasión”. Quedé sumamente conmovido ante esa muestra de generosidad, una más de don Sergio hacia mi persona. Le agradecí profundamente, diciéndole además que lo leería con mucho gusto. Doña Carmen también nos obsequió tanto a Liz como a mí unos libros que ella misma había editado sobre unos conventos de nuestro país.

Luego la conversación giró hacia las nuevas formas de difundir el conocimiento. La doctora Padilla habló de la importancia de las redes sociales y cómo para ella representaban un excelente medio de comunicación con alumnos, académicos y operadores del Derecho. Tan sólo sus más de 80 mil seguidores en Facebook eran una muestra del impacto que podían tener los medios virtuales. Doña Carmen y don Sergio vieron emocionados una de sus famosas cápsulas jurídicas.

Pero nuestra visita no podía concluir sin conocer el corazón de su casa: una impresionante biblioteca conformada por más de treinta mil volúmenes y que tenía diversas obras emblemáticas como la primera edición del libro De los Delitos y las penas de Beccaria, de 1764 y que salió sin el nombre del autor, ante los peligros que representaba en ese tiempo un planteamiento tan provocador como el del humanista.

Finalmente nos tomamos varias fotos y nos despedimos Liz y yo. Salimos muy contentos ante tantas muestras de cariño y de generosidad de dos seres humanos excepcionales. Hoy, don Sergio ya no se encuentra físicamente con nosotros, pero su obra y pensamiento trascenderán generaciones. Es el jurista mexicano más importante de los últimos tiempos. Su extensa obra y sus importantes contribuciones al sistema jurídico mexicano e interamericano, dan cuenta de ello. ¡Gracias, don Sergio, por todo y por tanto! ¡Hasta siempre, querido amigo!