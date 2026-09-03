Una revisión le destapó 10 envoltorios en el pantalón

Un hombre de 31 años fue detenido por policías municipales en el fraccionamiento Paseos de San Antonio, luego de que durante una revisión le localizaran 10 envoltorios con una sustancia granulada, con un peso aproximado de cinco gramos.

La intervención ocurrió sobre la calle Traganon, casi en el cruce con Tricala, mientras los uniformados realizaban labores de vigilancia por la zona.

De acuerdo con el reporte policial, los agentes observaron a un individuo que, al notar la presencia de las patrullas, habría adoptado una actitud evasiva. Los oficiales señalaron que el hombre se guardó un objeto en la bolsa derecha del pantalón y volteaba constantemente a su alrededor, por lo que se aproximaron para efectuar una inspección preventiva.

Durante la revisión encontraron una bolsa transparente que contenía 10 envoltorios con una sustancia granulada al tacto.

El hombre fue identificado como Luis “N”, de 31 años, quien quedó detenido por su probable responsabilidad en delitos contra la salud.

Finalmente, tanto el detenido como la sustancia asegurada fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público, autoridad encargada de determinar su situación jurídica.