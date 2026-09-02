Un hombre originario de Zacatecas fue detenido por policías estatales en las inmediaciones de la Central Camionera de Aguascalientes, luego de que presuntamente le encontraran entre sus pertenencias un envoltorio con alrededor de 32 gramos de sustancia granulada con características similares a las del cristal.

La intervención ocurrió cuando los uniformados realizaban labores de vigilancia sobre Quinta Avenida, en el fraccionamiento Las Américas, donde detectaron a un sujeto que presuntamente alteraba el orden público.

Los oficiales se aproximaron y efectuaron una inspección preventiva a quien se identificó como Mauricio “N”, de 34 años y originario del estado de Zacatecas.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, durante la revisión encontraron entre sus pertenencias una bolsa de plástico que contenía una sustancia granulada, aparentemente cristal, cuyo peso aproximado fue de 32 gramos.

Mauricio “N” fue detenido y, junto con la sustancia asegurada, quedó a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común en turno de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.

La representación social inició una carpeta de investigación y será la encargada de determinar la situación jurídica del detenido.