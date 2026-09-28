Un hombre de 36 años fue detenido en calles de la colonia Presidente Calles, en San José de Gracia, luego de que policías localizaran un arma corta de fuego dentro del vehículo que conducía.

Oficiales del Mando Coordinado realizaban labores de vigilancia por la zona cuando detectaron una pick up Ford, color gris. De acuerdo con el reporte oficial, su conductor adoptó una actitud evasiva al percatarse de la presencia de los uniformados, por lo que estos decidieron realizar una inspección preventiva.

Durante la intervención, los policías revisaron a quien se identificó como Alonso N, de 36 años, y simultáneamente inspeccionaron el interior de la unidad. Fue ahí donde localizaron un arma corta de fuego.

Ante el hallazgo, Alonso N fue detenido y el arma quedó asegurada.

El hombre y el arma fueron trasladados ante el Agente del Ministerio Público Federal en la Delegación Aguascalientes de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia encargada de determinar su situación jurídica conforme a derecho.