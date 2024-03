En días pasados, se viralizó un video en redes sociales en el que se aprecia cómo una maestra de primaria lanza, desde su escritorio, las libretas de las y los alumnos para que ellos tengan que pararse a recogerlas; este hecho ocurrió en la primaria “Lázaro Cárdenas” en Toluca, Estado de México. Diferentes medios de comunicación afirman que la escuela retiró a la profesora de su cargo y se iniciaron las investigaciones conducentes. Lo anterior impulsó, naturalmente, múltiples críticas en contra de la docente y su actuar indebido; sin embargo, también hubo muestras y señales de apoyo con las que aseguran que este tipo de pedagogía (si es que se le puede llamar así), permite que las y los estudiantes tengan más carácter. Esta última idea no solamente es arcaica y sin sustento o evidencia, sino que también atenta contra la dignidad humana de las y los niños, cuya protección debe ser prioridad del Estado mexicano en su conjunto. ¿Cómo se desenvuelve esta protección legal?

Antes de abordar el tema, es necesario precisar lo que se entiende por “dignidad humana”, la cual, en términos prácticos, consiste en aquella condición universal que contamos todas las personas por el simple hecho de ser seres humanos y nos coloca en un mismo plano de derechos a todas y todos, sin importar nuestro color de piel, procedencia étnica, raza, sexo, etc.; bajo esta premisa se constituyen los derechos humanos y su aplicación en todo el mundo. En este sentido, atentar contra la dignidad humana de las niñas y niños constituye una violación directa a sus derechos humanos (entre otros derechos reconocidos por la Constitución y las leyes generales).

Partiendo del caso en concreto, la maestra al lanzarles sus cuadernos a las y los estudiantes les está denigrando, dado que les obliga a levantarse y tomar del piso su cuaderno como un ejercicio humillante y sin ninguna razón de ser (parece una obviedad tener que explicar lo anterior, sin embargo, existe una cantidad considerable de personas que no logran advertir el maltrato).

Generaciones atrás, se normalizaba un maltrato cotidiano sobre las y los educandos, empleando estas prácticas como métodos “correctivos” o “disciplinarios” con los que crecieron millones de mexicanas y mexicanos. Prácticas como el famoso “reglazo”, que actualmente constituyen un delito, antes eran lo típico en las aulas, sin embargo, este trato humillante permeaba en la formación de las y los estudiantes de forma negativa, normalizando la violencia como un método disciplinario y, finalmente, afectando la salud mental de generaciones enteras.

Desde la reforma constitucional de 2011 y el reconocimiento de derechos humanos (y derechos fundamentales) y los tratados internacionales, se colocaron a ambos cuerpos normativos por encima de las leyes generales, ampliando la protección constitucional de las niñas y niños (de dichos tratados, resulta indispensable resaltar la Convención de los Derechos del Niño de 1989 como una fuente internacional clave en materia de infancia).

El artículo 3° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determinan, en síntesis, el derecho a la educación y el principio del interés superior de la infancia, los cuales interpretados de manera armónica obligan a todas las autoridades (gubernamentales, administrativas, docentes, etc.) a garantizar un sistema educativo que parta de las necesidades esenciales de las y los alumnos menores de edad.

Ahora, el artículo 57 fracción XXIII de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes establece que se deben erradicar “[…] las prácticas pedagógicas discriminatorias o excluyentes que atenten contra la dignidad humana o integridad, especialmente tratos humillantes y degradantes”; asimismo, la Ley General de Educación contempla, en su artículo 73, que tratándose de estudiantes menores de edad “[…] se tomarán medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad y derechos […]”.

En este sentido, el resto de las legislaciones locales deben armonizar sus constituciones y leyes de educación, tomando en cuenta estas directrices de las cuales me gustaría remarcar dos: erradicar tratos humillantes y preservar la integridad de los educandos con base en el respeto a la dignidad.

Lo anterior es una breve síntesis de toda la normatividad que transgreden las prácticas docentes de “antaño” o denigrantes (sin mencionar lo que las legislaciones locales establezcan en materia educativa). Ahora, mi intención no es generalizar que estos “métodos” sean la regla entre las y los docentes en México, sin embargo, hay dinámicas que tienen una consecuencia similar o incluso peor dentro de las aulas y que no son denunciadas por las y los estudiantes (o si lo hacen, son ignoradas por autoridades escolares y padres de familia), como lo pueden ser docentes burlándose de alumnos o siendo copartícipes de bullying escolar, prácticas escolares de corte administrativo irregulares que puedan constituir un acto de discriminación (expulsión injustificada de estudiantes).

En ese sentido, la cultura de respeto a la dignidad humana y los derechos humanos no es “leer qué dicen los tratados internacionales o convenciones”, es tener consciencia de lo que implican en nuestro día a día y que su falta de aplicación afecta en la forma en la que nos conducimos con los demás, sobre todo si media una relación de autoridad de por medio, como es el caso de los maestros y los estudiantes.