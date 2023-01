Claudia Salazar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Sin aplausómetro ni abucheos transcurrió la primera pasarela de las cuatro «corcholatas» de Morena ante los diputados de la mayoría parlamentaria.

La agenda legislativa pasó a segundo plano en el interés de los legisladores, concentrados más en mostrarse con su corcholata preferida.

Para evitar que se desbordaran los ánimos y la competencia por mostrar quién tiene más apoyos, el coordinador Ignacio Mier tuvo que meter un acuerdo de unidad.

Nada de vacíos para la corcholata rival ni una guerra de aplausos y gritos para ver quién podía decir más fuerte «Presidenta» o «Presidente», fue la advertencia.

El senador Ricardo Monreal logró evitar los amagos de abucheos, mientras que Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard mostraron ya qué diputados tienen de su lado.

De acuerdo con fuentes parlamentarias, a la Jefa de Gobierno salieron a recibirla 60 legisladores, mientras que al Canciller estuvieron 25 y con el titular de Gobernación apenas 6.

ADÁN AUGUSTO

Al iniciar la reunión plenaria en el palacio legislativo de San Lázaro, el coordinar Ignacio Mier apeló a la unidad para evitar la confrontación en las porras.

«Ellos, los medios, esperan la nota: a quién aplauden más, a quién le hacen vacío, etcétera. Eso no puede suceder. Les garantizo, le garantizamos, Secretario, dígale al Presidente, que en esta plenaria eso no va a suceder. Lo que sí va a suceder es que vamos a estar unidos.

«Aquí la nota será que la plenaria de Morena y en nuestro pensamiento, en nuestra convicción, amor con amor se paga» dijo.

Con Andrea Chávez y Sergio Gutiérrez como los diputados más cercanos a su candidatura, Adán Augusto López dio el mensaje de que los diputados deben regresar al territorio y hacer campaña.

En las preguntas, soltó la línea del Gobierno en el periodo de sesiones, al decir que en la elección de consejeros electorales no habrá negociación ni habrá «súplica» para formar mayoría calificada y que la apuesta es ir a la insaculación.

SHEINBAUM

Luego se presentó Claudia Sheinbaum, que volvió a exponer los programas de su gobierno en materia de movilidad, sin tocar a fondo la situación actual del Metro.

Diputadas como Claudia Tello y Judith Celina Tanori aplaudían en cada pausa a la Jefa de Gobierno, pero se contuvieron para decir «Presidenta, Presidenta», como el año pasado.

Casualmente, Tello, la principal aplaudidora de Sheinbaum, le pidió que explicara qué significaba la frase «tiempo de mujeres».

«Cuando hablamos de tiempo de mujeres, es eso, que no se cierre la posibilidad por ningún prejuicio, por ningún machismo, de que las mujeres podamos estar en cualquier puesto, desde astronautas, ingenieras y abogadas, diputadas hasta la presidencia de la República», con lo que dio pie al mayor aplauso de la tarde, pero nadie dijo en el auditorio «Presidenta, Presidenta».

La Jefa de Gobierno no ocultó que todavía carga con los efectos del choque de trenes en el Metro.

Dio manotazos en el atril, molesta, reclamó que no la defendieran ante las calumnias en su contra y advirtió que, si a ella la critican, la crítica es para todo el proyecto.

El diputado Carlos Manzo, que apoya a Adán Augusto López, cuestionó a Sheinbaum sobre cómo denunciar la corrupción en Morena sin que digan que critica al movimiento.

La Mandataria respondió que la corrupción debe ser denuncia internamente, no exagerar. «Siempre hay que criticar lo que está mal, pero no convirtamos la crítica en esencia de lo que somos. No la dejemos de señalar, para eso están las instancias internas, hay que seguir trabajando, pero en este momento, pienso, lo más importante es reivindicar lo que somos y hemos sido, eliminando las reminiscencias del pasado», consideró Sheinbaum.

MONREAL

Minutos antes de que iniciara la participación de Ricardo Monreal, se logró entre los diputados un acuerdo para dejarlo hablar sin que hubiera abucheos ni le hicieran el vacío, aunque sí fue notorio que tuvo menos audiencia que los otros invitados.

Por ejemplo, Alfredo Porras abandonó el auditorio y la mayoría de los diputados del Distrito Federal que apoyan a la Jefa de Gobierno no volvieron.

Aunque no sufrió abucheos, los diputados Arturo Hernández, Rosa Hernández y Jaime Humberto Pérez criticaron a Ricardo Monreal por sus posturas públicas contra el proyecto de López Obrador y la aplicación de la ley.

«Si una ley, una norma es injusta cambiémosla, pero no podemos desoír ni la ley ni el Estado de Derecho, eso es lo que yo enseño desde hace muchos años en la UNAM y no me voy a traicionar para que ustedes se sientan cómodos, no, yo prefiero, y eso no es estar en contra del Presidente AMLO, de ninguna manera, de ninguna manera.

«He estado con él 25 años, siguiéndolo en todas partes en las buenas y en las malas, mucho antes que muchos de ustedes, mucho antes, y le poníamos la mitad de nuestro salario al Movimiento», manifestó el senador.

Al final, Monreal firmó autógrafos de un nuevo libro donde reflexiona sobre las posibilidades de rectificar en la política.

EBRARD

Para Marcelo Ebrard se organizó una entrada festiva a la reunión plenaria, gritaron «Presidente, Presidente», antes de entrar al auditorio.

A propuesta de Emmanuel Reyes Carmona, se organizó una coperacha para pagar un mariachi, mientras que Araceli Ocampo mostró a los nuevos «Marcelitos».

«Tenemos más chispa, cada quien organizó a su equipo como quiso y nosotros somos muy fiesteros», dijo la poblana Inés Parra sobre el recibimiento para el canciller.

Para varios diputados, la reunión significó que mostraron, por primera vez, con quien van a estar, como los oaxaqueños, que hasta el año pasado no se habían decantado por su preferido, como Santiago Chepi y Carol Antonio Altamirano.

NOROÑA

La fracción le dio espacio también al petista Gerardo Fernández Noroña como el quinto aspirante en la pasarela de las corcholatas y quien reconoció que sus aspiraciones presidenciales han sido objeto de burla.

Aunque adelantó que respetará los resultados de las encuestas, les advirtió a las corcholatas de Morena que será él quien obtenga la candidatura presidencial de la coalición Juntos Hacemos Historia.

«Dicen ‘ay, pinche Noroña, piensa que de carpita en carpita va a ganar’ y yo les digo: de carpita en carpita me los voy a chingar, porque yo ando yendo bajo, a los ejidos, a las comunidades, a los barrios, a las colonias, a las universidades, no paro», advirtió.