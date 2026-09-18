Paula Ruiz Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- Alessandra Rosaldo y Chacho Gaytán atribuyen la permanencia de Sentidos Opuestos a la amistad, respeto y complicidad que han construido durante más de tres décadas. Ambos aseguran que nunca haber mantenido una relación sentimental contribuyó a conservar su vínculo artístico.

El dueto continúa celebrando éxitos como “Amor de Papel”, “Fuego y Pasión” y “Escríbeme en el Cielo” con su Sin Límites Tour. El espectáculo, de aproximadamente dos horas y media, llegará el 25 de septiembre al Teatro Diana de Guadalajara y el 26 al Escenario GNP de Monterrey, con música y nostalgia para toda la familia.