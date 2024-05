Una palma histórica

CANNES, Francia. -El cuarteto femenino que protagoniza el musical en español Emilia Pérez, formado por la actriz trans Karla Sofía Gascón, las estadounidenses Zoe Saldaña y Selena Gómez y la mexicana Adriana Paz, fue recompensado ayer con un premio colectivo a la mejor interpretación femenina en el 77 Festival de Cannes.

Gascón, de 52 años, da vida a un capo del narcotráfico en México que quiere cambiar de sexo y de vida. Ella misma interpreta al líder del cártel y a la mujer después de la transición.

Es la primera intérprete trans en alzarse con este premio en Cannes.

La española, quien reside en México, dedicó el galardón a las personas trans que sufren todos los días.

«Todos tenemos la oportunidad de cambiar a mejor, de ser mejores personas», añadió al recibir el galardón, a nombre de las cuatro actrices.

Nació como Carlos Gascón en Alcobendas (afueras de Madrid), donde conoció a los 19 años a la que sería su esposa, Marisa, en una discoteca. Con ella tuvo una hija, ahora de 13 años. Las tres siguen juntas.

La actriz también les dedicó el premio a ellas, «que me aguantan todos los días mis locuras».

Ya desde el proceso de rodaje de Emilia Pérez, del francés Jacques Audiard, Gascón presagiaba que la cinta le cambiaría la vida.

«Esto me va a permitir quizás poder elegir los personajes que hago a partir de ahora y poder callar muchas bocas, lo que más me agrada de esto.

«Alguno antes de dirigirse a mí tendrá que decir: perdón. En esta vida, antes de llegar a un director tan maravilloso e inteligente como este hombre (Audiard) tienes que pasar por 400 imbéciles en tu vida», comentó en entrevista con Grupo REFORMA hace unos días.

Y dijo que era inevitable pensar en que, más adelante, se realice una premier con el talento presente en México, que, a fin de cuentas, es el corazón del largometraje.