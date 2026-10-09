Una orden de 2025 lleva a Fanny ante la Fiscalía

Una mujer de 42 años fue detenida por elementos del Mando Coordinado en el municipio de Jesús María, luego de que una consulta en Plataforma México revelara que existía una orden de aprehensión vigente a su nombre por delitos contra la salud. Sin embargo, las autoridades deberán confirmar que no se trate de un caso de homonimia.

La detenida fue identificada como Fanny “N”, quien fue interceptada sobre la avenida Guadalupe, en el cruce con la calle 12 de diciembre, en la comunidad de Maravillas.

De acuerdo con el reporte policial, los uniformados realizaban labores de vigilancia cuando detectaron a la mujer, quien presuntamente adoptó una actitud evasiva al notar la presencia de las patrullas.

Los oficiales le marcaron el alto y solicitaron una inspección preventiva, misma que fue practicada por personal femenino de la corporación.

Mientras se desarrollaba la revisión, sus datos fueron consultados en Plataforma México. El sistema arrojó una orden de aprehensión por delitos contra la salud, emitida en octubre de 2025 por autoridades de Aguascalientes.

Ante este resultado, Fanny fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del Ministerio Público.

La autoridad ministerial deberá verificar su identidad para descartar que se trate de una homónima y determinar su situación jurídica.