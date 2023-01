Por: Hugo Morales Lozano

Estamos finalizando el primer mes del 2023, y el divorcio de Shakira y Piqué sigue siendo un tema vigente, la nueva canción de la artista colombiana ha transcendido, a tal grado que los memes no paran, y la gente sigue dando su opinión sobre quién de los dos ha hecho bien las cosas… ¿Habrá una respuesta definitiva?

La verdad es que la Columna Marketera tiene otro giro, y en esta ocasión vengo a compartirte un análisis como mercadólogo sobre esta situación. No es ningún secreto que la música es un negocio que recauda muchísimo dinero al año, ponle la cifra que quieras, y las obras pueden tener una “raíz personal”, y/o un «patrón atractivo” a partir de las tendencias, este año tuvimos su desahogo, pero en el 2010 nos puso a bailar en Sudáfrica, curiosamente hay mercado para cada emoción.

Dicho lo anterior, tanto las y los artistas como la gente (como tú y como yo), tiene sus maneras de expresarse, y Shakira no sólo lo cantó sino que supo monetizar esa decepción amorosa, no es la primera ni la última persona que haga tal cosa, y es aquí donde avanzo a otro punto importante… las crisis de marca, es evidente que la canción reflejó clasismo, ocasionando daño moral en marcas que son ajenas a este divorcio, sin embargo, existe un giro interesante.

¿Qué clase de giro? Este es el ejemplo perfecto de la frase “nadie sabe para quién trabaja” porque, hasta donde se sabe, Shakira no pidió permiso a Rolex, Casio, Ferrari, ni mucho menos a Renault para incluirlas en su melodía, y sin querer, estas mismas han salido beneficiadas a pesar de los prejuicios, y cada una a su manera. Cabe recalcar que todavía existe el riesgo de que la cantante salga demandada, aún si esa publicidad gratis haya levantando ventas, engagement y/o acciones.

Admito que esta situación no ha sido lo más ortodoxa, pero admiro la manera en que las marcas han sobrellevado este acontecimiento atípico; si no me equivoco Rolex y Ferrari han permanecido en silencio, probablemente saben que están más posicionados que nunca; Casio ha jugado con la palabra “pique” en su publicidad en España; y Renault sabe que su Twingo es “pa´ tipos y tipas como tú”, de hecho no me sorprendería que sea el vehículo más vendido este año.

¿Qué podemos aprender sobre esta observación? Tener clara una parte de cómo funcionan los negocios, y usar la creatividad para reaccionar sin caer en un pique en tu entorno.

