Alicia de J. Giacinti Comte

Hace unos días una amiga querida me prestó un libro escrito por MatteoStrukul titulado Dante. Donde termina el guerrero nace el poeta. Cuando terminé de leerlo, sentí dos inspiraciones simultáneas: la primera, releer La Divina Comedia, y la otra, escribir algo acerca de Dante basándome en lo leído. Aquí está el resultado.

Dante Alighieri, el genial poeta medieval, más bien a caballo entre el Medioevo y el Renacimiento, se nos presenta generalmente como alguien muy remoto, intangible. La novela de Strukul, porque eso es una novela no una biografía, nos acerca a Dante antes de ser el gran creador, ya enamorado de Beatriz Portinari, su musa de los primeros poemas, a quien sólo vio en dos ocasiones, la primera cuando ella tenía nueve años y la segunda, según la novela, cuando la sigue por las calles de Florencia: “Llevaba un vestido verde como sus ojos […] creía percibir en ella la personificación del verano a causa de la luz que casi de manera natural emanaba de su persona”. La novela cuenta que Dante acudió a su velatorio y la vio tendida en su cama, más hermosa que nunca: “Estaba vestida de blanco, como una novia. El largo cabello lo llevaba suelto y parecía unas llamas líquidas en la almohada, como cobre derretido. Su tez pálida la hacía idéntica a un ángel. También en la muerte era la mujer más hermosa que había visto en su vida. ¿Cómo no iba Dios a quererla a su lado?” Por eso, en La Divina Comedia, Beatriz, que está en el cielo, envía al enorme poeta latino, Virgilio, para que guíe a Dante por el Infierno y el Purgatorio. Ella misma lo guiará en el Paraíso porque Virgilio no puede entrar ahí por haber sido pagano.

La novela tiene cuatro partes: La inquietud, El miedo, La furia y El retorno más un epílogo. Son sólo cuatro años muy intensos, de 1288 a 1293, que, según el narrador, prepararon a Dante para ser el gran poeta que fue. Strukul hace alusión a las obras que pudieron haber inspirado a Dante: el canto undécimo de la Eneida, de Virgilio, la Visión de Tundal y la Visio Pauli, con lo que están de acuerdo todos los estudiosos de Dante Alighieri.

Dante es una novela histórica, bien documentada, que nos relata los terribles tiempos de fines del siglo XIII y las sangrientas luchas fratricidas entre güelfos y gibelinos, los dos partidos antagónicos en las ciudades estado italianas de fines del medievo, así como los inicios del predominio de la burguesía sobre la nobleza de sangre.

El Dante de la novela es un Dante joven. No se sabe con precisión el año de su nacimiento, pero sí el lugar, Florencia, la hermosa ciudad italiana que tantos artistas de primera línea ha dado a la humanidad. Un Dante enamorado platónicamente de Beatriz, enamorado de la poesía y del arte a quien no le queda otra que luchar cuando es llamado a las armas. Un Dante discípulo de Guido Guinizelli, el creador del dolcestilnuovo en poesía, a quien en su magna obra encuentra en el canto 26 del Purgatorio. Un Dante amigo de Giotto, el pintor, otro genial artista medieval, autor de los frescos de la basílica de San Francisco, en Asís, quien es su confidente y hasta le fabrica una espada para sus participaciones en la guerra. Esta amistad, reconoce el autor, no está documentada y es una licencia que se permitió, pues ambos fueron contemporáneos y residieron en Florencia al mismo tiempo.

Para hacer honor al subtítulo de la novela “Donde termina el guerrero, nace el poeta”, Strukul nos va relatando los roces entre güelfos, el partido de Dante, y gibelinos, retrata a los personajes de ambos partidos con sus virtudes y sus defectos. Nos cuenta cómo los gibelinos intentaron disminuir la fuerza de sus enemigos por medio de asaltos sorpresa a los pueblos aliados, lo que nosotros llamaríamos asaltos guerrilleros, y algunos falsos amagos, como en Laterina, cuando entretuvieron a los güelfos sin pelear y luego se retiraron ordenadamente desconcertándolos, mientras otra parte de las tropas gibelinas asaltaban otro pueblo, Campiobbi, donde dejaron destrucción y muerte: “El pueblo parecía una cueva del infierno. La muralla estaba reducida a una masa de piedras ahumadas y en gran parte derrumbada. Las puertas destrozadas. Mientras entraban a caballo, Dante tuvo la siniestra sensación de que a sus ojos aguardaba ‘un espectáculo terrible’. Avanzaron con cautela, los cascos de los caballos pisoteando el barro congelado. Dante vio la calle principal del pueblo cubierta de costras de escarcha, negro de hollín y sangre seca. Luego fue el turno de los cuerpos destrozados, desplomados en la nieve, apoyados contra las paredes de las casas, despedazados”. Ahí el poeta se percata por primera vez de lo que es la guerra que, entonces y ahora, no tiene nada de noble y honorable. Y su mente comienza a gestar su obra magna pues comprende que “tenía que luchar, porque sólo arriesgándose a perder la vida será capaz de encontrar las palabras adecuadas, idóneas para expresar y evocar una fuerza virgen y sublime”.

Y la oportunidad de luchar se le presenta en la batalla de Campaldino, la más sangrienta de esa época que es la parte central de la novela, narrada con colores naturalistas: “Avanzó con dificultad mientras el mundo parecía desmoronarse ante él. Aquí y allá se oían los jadeos de alguien que se arrastraba en la sangre y se rendía a la agonía antes de la muerte. Los cuervos habían descendido como un ala diabólica para darse un festín con los ojos de los muertos. Dante y su caballo trepaban sobre esos cuerpos”.

La destrucción de Campiobbi y la sangrienta batalla de Campaldino marcaron a Dante e inspiraron su visión del infierno de La Divina Comedia. También con ese canto primero de su magna obra están relacionadas las pesadillas que sufre Dante: “se despertó de repente estuviera nadando en un mar de sangre negra. […] no muy lejos de allí, un arco de luz de un reojo sanguinolento iluminaba tenuemente la bóveda […] descubrió que se encontraba al borde de un abismo gigantesco, un desfiladero tan profundo que no se vislumbraba su fondo” en uno de esos sueños ve a Homero quien le profetiza que será un “poeta guerrero” “forzado a usar la pluma y la espada al mismo tiempo”.

Una línea narrativa importante es su matrimonio con GemmaDonatti a la que no puede amar pese a que ella lo ama y no escatima muestras de amor, mientras que él, en una habitación superior de la casa se dedica a su pasión: escribir. En el DolceStilNuovo consolidado por Guido Cavalcanti, Dante hizo sus primeras composiciones. En un momento de desesperación Gemma lo enfrenta y se encuentra con los “demonios” de su marido, quien explota y le cuenta los horrores que vio en Campiobbi y aliviado puede amarla. Al final encontramos al matrimonio más tranquilo pues: “[Dante] se prometió a sí mismo que dedicaría su vida a algo más grande y más noble que el cálculo y el compromiso, que no olvidaría la belleza y el alma cegadoras de Beatriz y el alma generosa de Gemma, que no las traicionaría en nombre del resentimiento”. Sabemos por la historia que tuvieron tres hijos y que su matrimonio se efectuó después de la muerte de Beatriz.

Otra línea narrativa, espeluznante y breve, está relacionada con un personaje inolvidable por lo trágico, que aparece en la primera parte de la novela: el conde UgolinodellaGherardesca, gobernante de Pisa, quien, traicionado por el obispo Ruggieri, es condenado a morir de inanición con sus hijos y sus sobrinos en la torre Gualandi. Dante lo representará en el infierno devorando la cabeza del obispo por toda la eternidad. En esta línea nos encontramos con la desesperación de Capuana, esposa de Ugolino, quien se retira a un convento donde recibe noticias de la guerra de parte de Lancia, un fiel partidario de su marido, a quien encarga la venganza.

De más está repetir que la lectura de esta novela me motivó a releer la Divina Comedia, que había leído hace ya muchos años y la volví a encontrar fascinante.