Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Katya Echazarreta, de 26 años, se convertirá hoy en la primera mexicana en ir al espacio en la misión Shepard NS-21.

Nacida en Guadalajara, declara como su propósito dar representación a las mujeres y las minorías interesadas en los campos STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés), según el perfil que ofrece de ella Blue Origin, firma que la ha contemplado en su quinto vuelo.

Como parte de la misión, la mexicana fue seleccionada entre 7 mil solicitantes de más de 100 países, y estudiará el llamado Efecto Perspectiva, que se refiere al cambio cognitivo que experimentan los astronautas en órbita.

Precisamente sobre este efecto, la tapatía recordó, en entrevista con la agencia AFP, el tiempo que pasó separada de su familia luego de emigrar a los Estados Unidos cuando tenía apenas 7 años.

«Mi abuela me dijo: ‘Recuerda que, aunque estamos separados, estamos bajo el mismo cielo’.

«Ese mensaje siempre se me ha quedado grabado y habla del potencial poder del Efecto Perspectiva, para entender que todos estamos conectados en el mismo planeta, enfrentando los mismos desafíos sin importar dónde estemos situados físicamente», afirmó.

Actualmente, la mexicana cursa una maestría en Ingeniería Eléctrica y Computacional en la Universidad Johns Hopkins, y se graduó en el mismo campo por la Universidad de California en Los Ángeles, en 2019.

Como parte del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, durante 4 años Echazarreta colaboró en tierra más de cinco misiones, incluyendo el Rover Perseverance, en Marte, y la Europa Clipper, que estudiará una de las lunas de Júpiter.

Con el nombre de KatVoltage, su canal de YouTube cuenta con 5 mil 900 suscriptores, donde habla de circuitos eléctricos, da consejos de su carrera y tips de estudio.

Echazarreta se convertirá también en la estadounidense más joven en el espacio, pues cuenta con la nacionalidad de ese país.

Su viaje como parte de la tripulación de Blue Origin, empresa creada por el multimillonario Jeff Bezos, será patrocinado por la iniciativa Space for Humanity, que busca llevar líderes ciudadanos al espacio.

En el parche oficial de la misión NS-21, la mexicana es representada con un rayo, según Blue Origin, por su pasión por la energía eléctrica y su misión de incrementar la representación de las mujeres y las minorías en la ciencia.

