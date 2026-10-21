Una mala parada lo delató con presunta droga en Curtidores

Un joven de 25 años terminó detenido por policías municipales de Aguascalientes luego de que presuntamente intentara escapar al ser sorprendido orinando en la vía pública. Durante una revisión, los uniformados le encontraron un envoltorio con aproximadamente 21 gramos de una sustancia sospechosa.

Los hechos ocurrieron en la colonia Curtidores, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal realizaban labores de vigilancia sobre la avenida Aguascalientes, cerca del cruce con Paseo del Río.

En ese punto detectaron a un individuo que aparentemente realizaba sus necesidades fisiológicas en plena calle. Sin embargo, al notar la presencia de las patrullas, intentó darse a la fuga, aunque los oficiales lograron darle alcance.

El sujeto, identificado como Alberto “N”, aceptó someterse a una inspección preventiva, durante la cual los policías localizaron en la bolsa delantera derecha de su pantalón un envoltorio de plástico transparente con una sustancia de consistencia granulada, cuyo peso aproximado era de 21 gramos.

Ante el hallazgo, Alberto fue detenido por su probable participación en delitos contra la salud y trasladado ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación jurídica.