Un accidente ocurrido sobre la carretera 70, en Calvillo, llevó ante un Juez de Control a Raúl “N”, quien fue vinculado a proceso por los delitos de daño en las cosas culposo y lesiones culposas.

El percance se registró el 9 de marzo de 2025 sobre el Boulevard Rodolfo Landeros Gallegos, a la altura de la comunidad La Pila. De acuerdo con la investigación, el imputado conducía un Volkswagen Jetta cuando presuntamente intentó cambiar hacia el carril derecho sin tomar las debidas precauciones ni ceder el paso.

La maniobra habría interrumpido la circulación de otro Volkswagen Jetta en el que viajaban las víctimas. Tras el hecho de tránsito, la unidad involucrada presentó daños materiales, mientras que su conductor y los ocupantes resultaron lesionados.

Una vez integrados los datos de prueba y agotadas las salidas alternas previstas en el sistema de justicia penal, el Ministerio Público llevó el caso ante la autoridad judicial.

Durante la audiencia inicial, la Juez de Control determinó vincular a proceso a Raúl “N” por ambos delitos. Además, le impuso como medida cautelar la prohibición de salir del ámbito territorial que se determine sin autorización judicial.

La investigación complementaria tendrá un plazo de dos meses.

Raúl “N” deberá ser considerado inocente mientras no exista una sentencia que determine su responsabilidad.