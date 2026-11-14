¿La institución hace al investigador o a la inversa? Esta pregunta podría parecer un tanto irónica, pero en México cualquier persona que desee dedicarse a la investigación de tiempo completo, debe integrarse a una universidad o centro de investigación. Sin embargo, con la aprobación de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGHCTI) en 2023, se efectuaron ajustes significativos en la materia, implementando una distinción entre quienes hacen investigación en instituciones públicas y privadas, y lo que pareciera una cuestión de requisitos burocráticos para obtener estímulos u apoyos económicos, tiene un trasfondo mucho más serio.

Esta ley fue impugnada vía acción de inconstitucionalidad y resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado 19 de Octubre del presente año, la cual por mayoría de votos reconoció la validez de la “Ley de Ciencia”, a pesar de que se aprobó con irregularidades legislativas por parte del Senado de la República, contabilizando votos de personas ausentes, la toma de la sede oficial, entre otras cuestiones que ponen en duda la legitimidad de la sesión y, por consiguiente, de su aprobación. Rodrigo Díez y Sergio López Ayllón desarrollaron, en el portal Nexos, las razones que motivaron a las y los ministros en sus respectivos votos, evidenciando que a pesar de que avalaron el proyecto elaborado por la ministra Sara Irene Herrerías Guerra, todos tuvieron argumentos sumamente distantes:

“La sesión del 19 de octubre dejó ver lo que en realidad hay detrás de esa supuesta “unanimidad”. El ministro Irving Espinosa Betanzo sostuvo que seis de los nueve integrantes del Pleno difieren “en algún grado” del parámetro adoptado [el estándar propuesto en la acción de inconstitucionalidad 115/2023], que por ello no es precedente obligatorio y que se trata de “un estándar invasivo, a la luz del cual el presente procedimiento legislativo resulta inválido”. Votó por la validez con un parámetro propio: sólo la minoría de la cámara donde ocurrió el vicio puede alegarlo; no procede la suplencia y la carga de probar recae en quien impugna; las condiciones del debate y la actitud de la minoría son valorables. La ministra Batres se separó de los §§ 62 a 64, que contienen el estándar. El presidente Hugo Aguilar admitió que la propuesta pudo haber sido oportuna y la dejó para otro asunto. El procedimiento quedó validado sin votos en contra, pero sin mayoría sobre las razones”.

Lo anterior, tal y como lo advirtieron Díez y López Ayllón, no solo deja sin resolverse las cuestiones de fondo que originaron la litis planteada, que en síntesis fueron la tolerancia a los vicios del procedimiento legislativo y la distinción arbitraria que genera la ley entre investigadores de instituciones públicas con las privadas;por otra parte, la convalidación de la “Ley de Ciencia” y el establecimiento de “requisitos extra” (que la institución privada tenga un convenio con la autoridad, SECIHTI, o bien realicen actividades con centros públicos) constituye un discurso claro: es prioridad la investigación generada por investigadores de instituciones públicas; y esto último, contraviene lo establecido en la fracción V del artículo 3° constitucional:

“Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. El Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, y garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella, para lo cual deberá proveer recursos y estímulos suficientes, conforme a las bases de coordinación, vinculación y participación que establezcan las leyes en la materia; además alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura”.

Aún y cuando la fracción prevea que en la ley reglamentaria (Ley de Ciencia) podrán establecerse las bases para la “coordinación, vinculación y participación” de los beneficios del desarrollo, estos no pueden transgredir el sentido original del contenido constitucional, es decir, restringir a personas que dedican preponderantemente su actividad profesional al área de la investigación; y menos aún, establecer un parámetro de regularidad constitucional que ni siquiera aborde dicha distinción en lo sustantivo. De igual forma, Díez y López Ayllón sostienen que también se contraviene lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXIX-F, la cual faculta al Congreso para legislar en la materia, asegurando la participación de los sectores social y privado.

En síntesis, es evidente que el motivo detrás de dichas disposiciones de la Ley de Ciencia es para reducir los gastos en materia de ciencia y tecnología. Sin embargo, estos parámetros no siguen los lineamientos que marca nuestra constitución y la SCJN, más allá de darle certeza a la ley reglamentaria, genera más dudas que respuestas en cuanto la consolidación de sus efectos. Finalmente, esto desincentiva la producción académica y científica, así como el crecimiento y desarrollo del país.