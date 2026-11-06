Una motocicleta con antecedentes de robo fue localizada por elementos del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Municipal de Aguascalientes, cuando realizaban recorridos de vigilancia en las inmediaciones del condominio Villas de Notre Dame.

Se trata de una Italika RC, color gris, que llamó la atención de los uniformados debido a que se encontraba mal estacionada y prácticamente recostada sobre el suelo, sobre la calle Elías de Lara, justo en el acceso al conjunto habitacional.

Ante las condiciones en que fue encontrada, los policías decidieron revisar los datos de la unidad en el sistema de información, donde confirmaron que existía una carpeta de investigación abierta por su robo.

Tras verificar su situación legal, los elementos municipales procedieron a asegurar la motocicleta y trasladarla a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición de la autoridad ministerial correspondiente.

Posteriormente, la unidad fue enviada a una pensión para su resguardo, mientras se llevan a cabo las diligencias necesarias dentro de la investigación.

No se informó sobre personas detenidas relacionadas con este hallazgo.