Una humareda delata a sujeto con 31 gramos de presunta droga en avenida Alameda

Una bolsa con 31 gramos de una sustancia granulada le fue asegurada a un hombre de 34 años, quien terminó detenido por policías municipales tras intentar escapar cuando fue sorprendido en las inmediaciones de las avenidas Alameda y Aguascalientes.

El detenido fue identificado como Rubén “N”, quien llamó la atención de los uniformados cuando realizaban un recorrido de vigilancia por la zona y detectaron una considerable cantidad de humo que provenía de un punto cercano a un mezquite.

Ante esta situación, los oficiales descendieron de la patrulla para averiguar qué ocurría y observaron a un sujeto vestido con pants negro, quien, al percatarse de la presencia policial, emprendió la huida.

Los elementos fueron tras él y, luego de una breve persecución, consiguieron darle alcance metros adelante.

Durante una revisión preventiva, los policías encontraron entre sus pertenencias una bolsa de plástico transparente que contenía 31 gramos de una sustancia granulada, cuya composición no fue precisada.

Rubén fue detenido por su probable participación en delitos contra la salud y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del Ministerio Público junto con la sustancia asegurada, para determinar su situación jurídica.