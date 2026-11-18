Abril Valadez Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco:

En No, Gracias, Ya No Fumo, Diego Toussaint aborda con humor la distancia entre las expectativas que tenía cuando era más joven y las dificultades que enfrenta su generación para independizarse.

«Ese mundo en el que te gradúas de la universidad, consigues trabajo, te casas, tienes hijos, ya no existe», comentó Toussaint en entrevista.

La comedia mexicana, que se estrena este jueves en cines, sigue a Nuria (Esmeralda Soto), quien pierde su empleo y dispone de un día para reunir el dinero de la renta y evitar regresar a vivir con su madre, mientras intenta dejar de fumar.

Durante esa jornada, una llanta ponchada y la reaparición de su ex pareja complican los planes de Nuria, quien también se cruza con personas de distintos entornos sociales.

«Entonces a veces nosotros nos ponemos un peso muy fuerte de querer mantener como ese sueño, por decirlo así, y la película justo usa estereotipos un poco para reflejar que nadie sabe lo que quiere, aunque la gente cree que sí, no sabemos», señaló el cineasta sobre las contradicciones que reconoce en la Generación Z.

Toussaint comparó su primer largometraje con una máquina del tiempo que lo lleva a sus 22 años, para reconsiderar la idea de que vivir con los padres equivale a un fracaso.

«Y lo que yo quiero es abrazar a mi generación y decirles, hey, el que te haya pasado esto, no te hace un lastre; nos tocó una época muy diferente», apuntó el realizador de 29 años.

Del rodaje a las salas

Rodada en Guadalajara, la película también cuenta en su reparto con Juan Daniel García Treviño, Ximena Ayala, Daniela Salinas, Estefanía Inti e Imelda Sánchez, entre otros intérpretes.

En las últimas semanas, Toussaint se ha involucrado en la promoción del largometraje, ganador del premio a Mejor Película Hecha en Jalisco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara 2025 y reconocido en Urbanworld, Nueva York.

A diferencia de producciones con mayores presupuestos, su equipo no pudo mostrar el tráiler en salas con varios meses de anticipación, explicó el cineasta.

«En vez de enfocarnos en el no, es enfocarnos en qué podemos así hacer nosotros; y como director, pues tú quieres que la película la vean, entonces ¿por qué en la última etapa dejarías de moverte?», señaló.

La campaña ha incluido carteles en fondas y papelerías de Guadalajara, visitas a escuelas y grupos de jóvenes, una función de prensa en Ciudad de México y la premiere tapatía que se llevó a cabo días atrás en la Cineteca de la UdeG.

La asistencia del primer fin de semana será determinante para las siguientes etapas de exhibición de la película, de acuerdo con Toussaint.

«Y a diferencia de otras películas en Estados Unidos, a las que sí les respetan cuatro o cinco semanas de exhibición por contrato, o que ya tienen contratos con plataformas, nosotros no contamos con esas condiciones; dependemos de cómo nos vaya ahora en salas para que las plataformas quieran adquirirnos», agregó.

Avena Cine distribuirá en Cinépolis y Cinemex la producción de Santou Films, con fotografía de Olivia Luengas y producción ejecutiva de Odín Acosta. La película también tendrá funciones en la Cineteca y el Cineforo de Guadalajara, así como en Cine Mayahuel.