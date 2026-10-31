Juan Carlos García Agencia Reforma

CDMX. -Entre clásicos de la cultura popular mexicana, nuevas canciones y éxitos de siempre, Maldita Vecindad y los Hijos del 5° Patio crearon su ofrenda para los muertos, celebrando la música y la vida.

Delante de una pareja de calaveras al centro del escenario, Roco, Pato, Aldo y compañía celebraron el aniversario 40 de la creación de la banda de rock ska.

«La mejor medicina para estar sanos es estar junto a los que queremos, bailando, caminando, cantando, viajando, alimentándonos de esta energía sanadora, que es la bendición de la música.

«En este tiempo estamos juntos, estamos vivos; así, con esta enseñanza, haremos una ceremonia para sacudirnos toda la enfermedad, todo el malestar, y alzamos nuestras manos, que es nuestra conexión con el cielo», dijo Roco.

En una Arena CDMX con 70 por ciento de asistencia, los presentes se unieron al ritual, que integró congas, saxofón, batería, guitarra, bajo, percusiones, trombón y trompeta.

«Solín» fue de los primeros éxitos de la banda, seguido por «Lo Pasado, Pasado» y «Perfume de Gardenias», además de incluir un set acústico con «La Martiniana» y «Rita Bonita».

Roberto López, presidente de Sony Music México, les entregó una distinción por los 35 años del álbum El Circo, que es Triple Platino, y por los 40 años del grupo. También subió Jorge Chiwo, directivo del sello y quien contribuyó al desarrollo y lanzamiento del disco.

«Con el corazón, siempre estamos muy agradecidos, aparte, nos sentimos profundamente bendecidos de haber contado con unos carnales que en ese momento coincidimos, Pacho, Lobito y Sax. para ellos también», dijo Pato.

Durante las casi tres horas de concierto estrenaron el sencillo «Piel de Obsidiana La Cumbia del Xoloitzcuincle», además de rematar con «Pata de Perro», «Un Poco de Sangre», «Pachuco» y «Kumbala».