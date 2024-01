Luis Muñoz Fernández

En la gran película Drácula, de Bram Stoker (Francis Ford Coppola, 1992) el doctor Abraham van Helsing se dirige a los estudiantes de medicina en una de sus clases y les dice: “Hemos pasado de la civilización a la sifilización”. La invocación de la sífilis en esta historia de terror no es casualidad, ya que el vampirismo, contagioso también, tiene una estrecha relación con las enfermedades de transmisión sexual, que antaño se conocían como enfermedades secretas.

La sífilis venérea, también llamada lúes, es una enfermedad con una larga y controvertida historia, un cuadro clínico complejo de final devastador, incluye una forma congénita, y tiene mútiples repercusiones sociales. Su agente causal es una bacteria peculiar que tiene forma de sacacorchos y se llama Treponema pallidum pallidum, emparentada con al menos otras tres bacterias no venéreas: Treponema pallidum endemicum, que causa el bejel o sífilis endémica, hoy propia del este del Mediterráneo y el oeste de África,Treponema pertenue, que causa la frambesia o pian en regiones húmedas y lluviosas yTreponema carateum, productor de la pinta, una enfermedad que sólo despigmenta la piel y no afecta a los huesos, presente en la América tropical.

Sobre el origen de la sífilis venérea se ha discutido mucho. ¿Llegó a Europa llevada por la tripulación de Cristóbal Colón que la adquirió al tener relaciones sexuales con las nativas americanas, o fue al revés? En este sentido, un estudio publicado en la revista Nature en este 2024 nos informa que investigadores de Basilea, Suiza, en colaboración con colegas españoles, han encontrado evidencias sólidas de la presencia de este tipo de bacterias en restos humanos americanos que datan de 2,000 años atrás, mucho antes de la llegada de los europeos a América.

Estos científicos, expertos en la arqueogenética o lectura de los genomas antiguos, se han valido de una técnica de biología molecular que en años recientes ha cobrado gran notoriedad y que le hizo ganar el Premio Nobel de Medicina o Fisiología 2022 a uno de sus pioneros, el doctor Svante Pääbo, que fue el primero en leer el genoma del hombre de Neandertal.

Aplicaron la lectura de genomas antiguos a restos humanos encontrados en la localidad costera de Santa Catalina, en el sur de Brasil, donde poblaciones primitivas americanas enterraban a sus muertos. El genoma bacteriano encontrado es similar al de la bacteria que causa el bejel o sífilis endémica (no venérea). Aunque este decubrimiento no aclara completamente la controversia en torno al origen de la sífilis venérea, nos demuestra que bacterias estrechamente emparentadas con el Treponema pallidum pallidum ya estaban presentes entre los individuos americanos mucho antes de la llegada de los europeos.

Se me ocurre pensar que así como los españoles llevaron las epidemias devastadoras de viruela al contienente americano, sus naturales les transmitieron a ellos una bacteria que en el cuerpo de los marineros de Colón mutó para volverse el agente causal de la sífilis venérea que, merced a la frenética actividad fornicante de aquellos navegantes, ocasionó una epidemia también devastadora en tierras europeas. América le devolvió el golpe a Europa. Desde luego, esto último es sólo una suposición.

La sífilis venérea, de la que casi todos hemos oído hablar, parece cosa del pasado, pero no nos engañemos. Muchas enfermedades infecciosas propias de la antigüedad reaparecen cuando las condiciones vuelven a ser propicias. Son lo que los estudiosos llaman infecciones reemergentes. Así sucede con la tuberculosis, que acompaña siempre a la penuria de la sempiterna pobreza de nuestros pueblos latinoamericanos. La misma sífilis resurge en México, tal como lo ha comentado el médico infectólogo Fortino Solórzano Santos del Hospital Infantil de México “Federico Gómez”:

“Los casos de sífilis también han tenido un considerable incremento: en 1988 se documentaron 6,600 casos, el número disminuyó de manera progresiva hasta el año 2000, en el que se registraron 1,800 casos. En el periodo de 2000 a 2010 la cantidad de casos aumentó ligeramente, sin embargo, después el número de casos notificados se ha elevado de manera constante llegando hasta 4,703 en el año 2017. Para la semana 42 de 2018 se han acumulado 5,814 casos, con mayor frecuencia en las grandes ciudades del país y nuevamente en población adulta joven”.

Aunque es una enfermedad curable con antibióticos en sus etapas tempranas (si bien hay casos de resistencia a la azitromicina), si progresa puede dañar gravemente al sistema cardiovascular, los huesos, al sistema nervioso y otros órganos, entre ellos los ojos. Así lo describió en 1869 el cirujano oftalmólogo escocés Douglas Argyll Robertson, dando nombre a un signo clínico observable en los sifilíticos tardíos, cuyas pupilas no se contraen con la luz, pero conservan el reflejo de acomodación. A este signo se le conoce también como “la pupila de la prostituta” por razones no tan obvias como cabría suponer.

Todavía a principios del siglo XX la sífilis venérea era motivo de grave preocupación para los médicos, tal como lo relata Mijail Bulgákov en el capítulo La erupción estrellada de su obra Diario de un joven médico(regalo navideño de mi hijo Luis):

“Me topé con la sífilis por casualidad. Aquel hombre había venido a verme porque tenía algo que le oprimía la garganta. De una manera completamente inconsciente, y sin pensar siquiera en la sífilis, le ordené desvestirse y fue entonces cuando vi aquella erupción estrellada.

La ronquera, el siniestro color rojo de la garganta con las extrañas manchas blancas, el pecho marmóreo, y lo adiviné. Ante todo, me limpié temerosamente las manos con una bolita de sublimado, mientras un inquietante pensamiento me envenenaba: Me parece que me ha tosido en las manos…

Vístase –dije–, ¡usted tiene sífilis! Es una enfermedad muy grave que se apodera de todo el organismo. ¡Tendrá que tratarse durante mucho tiempo…!”.

En aquella época, el tratamiento consistía en un preparado de mercurio. De ahí el dicho que rezaba: “Una noche con Venus y toda la vida con Mercurio”.

