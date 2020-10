Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Ante el conflicto que existe por la renovación de la dirigencia del partido que fundó, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que una cosa es Morena y otra el Gobierno.

“Una cosa es Morena y otra cosa es el Gobierno. Partido como lo indica la palabra es una parte, Gobierno es todo. Tenemos que representar a todo el pueblo, por eso tampoco puedo estar hablando tanto de estos temas y lo que quisieran mis adversarios es que yo me inmiscuyera en estos asuntos y no me corresponde, además tengo otros asuntos que atender”, comentó López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal dijo que la transformación de México tiene que ver con los ciudadanos y no con un solo partido.

“Hay procesos de transformación que se llevan a cabo a partir de que un partido se constituye en la vanguardia y es el que lleva a cabo los cambios. Hay muchos ejemplos sobre eso y hay otros movimientos que hacen los ciudadanos sin los partidos, sin que el partido sea la vanguardia.

“La transformación de México tiene que ver con los ciudadanos, no hay un partido que pueda solo llevar a cabo la transformación, la están haciendo los ciudadanos, es una transformación de todo un pueblo que ha decidido llevar a cabo una transformación, que ha decidido desterrar la corrupción, para que haya justicia, para que no haya clasismo”, agregó.

El tabasqueño pidió al Movimiento de Regeneración Nacional que se pongan de acuerdo en el proceso de renovación de la dirigencia nacional.