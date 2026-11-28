Con el arribo de las y los ministros actuales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el discurso judicial llegó arropado de sentimientos de “transformación”, cambios sustanciales en las ponencias, en la distribución de los asuntos, en la propia imagen institucional, etc. Sin embargo, con la premura de sacar “al vapor” la reforma y presión del entonces presidente López Obrador en 2024, las y los legisladores diseñaron la reforma judicial con un (gran) detalle que quedó pendiente hasta el día de hoy: la designación de la o él presidente de la SCJN.

Mientras que el artículo 94 de la CPEUM establece que tomará las riendas de la Corte el ministro que obtuviese la mayoría de los votos durante la contienda electoral con una duración de 2 años en su encargo, el artículo 97 de la Carta magna sostiene que el Pleno designará quién ocupará la presidencia y con una duración de 4 años. Esta antinomia generó inquietud entre los vencedores, quienes abordaron en su momento la situación con diplomacia y le dieron prioridad al texto reformado en el artículo 94; pero, dicha contradicción constitucional sigue firme y con el próximo cambio de estafeta en el 2027 solo queda preguntarnos, ¿cuál es la figura que prevalecerá?

Antes de abordar el análisis de fondo, debemos tomar en cuenta que no todo es miel sobre hojuelas en las sesiones del Pleno. En los últimos meses, se han difundido videos de discusiones de carácter personal entre las ministras y ministros, particularmente provocados por las ministras María Esthela Ríos y Lenia Batres, esta última aspirante a la presidencia de la Corte y quien incluso ha liderado un par de sesiones por suplencia del ministro Hugo Aguilar. Los “roces” se han originado debido a que ambas ministras no tienen la disposición de discutir los argumentos o criterios de sus proyectos, pronunciándose en contra de hacer modificaciones señaladas por sus pares y, finalmente, aludiendo que dichas peticiones de sus pares son un ataque personal. Estos deslices han aumentado de tono, contra el resto de sus compañeros, quienes parecen cada vez más irritados y cansados de estas actitudes poco propias de un Tribunal Colegiado en cualquier parte del mundo (incluyendo al propio presidente de la SCJN).

Ante dicha coyuntura, las y los integrantes de la Corte (excepto la ministra Batres) acudieron el pasado martes al Senado de la República para plantear una serie de reformas en materia judicial, pidiendo igualmente “claridad” legislativa en el mecanismo de designación del presidente de la SCJN. El presidente de la Comisión de Justicia, el senador Javier Corral, señaló que no se puede dar inicio al proceso legislativo hasta que no se tenga “una propuesta presentada por la Presidenta de la República”, que no hay seguridad de que el Senado sea la cámara de origen de las modificaciones planteadas a la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal y que, si llegase a presentarse alguna iniciativa en estos términos, se desarrollará hasta el siguiente periodo ordinario de sesiones el próximo año. Este pronunciamiento deja claro dos cosas: primero, que el Senado no actuará sin el aval de palacio nacional y, segundo, que las cuestiones relativas al Poder Judicial Federal ahora se “acuerdan” en San Lázaro.

Esta sería la segunda ocasión en que la Corte le solicita al Congreso de la Unión adecuaciones a su estructura orgánica. El dos de julio de este año, se añadió al párrafo tercero del artículo 94 constitucional la posibilidad de que, con aprobación del pleno, se organice el trabajo de dicho órgano en dos secciones. Lo anterior, en vista del enorme rezago que tiene la SCJN actual e irónicamente adoptando una figura que contemplaba la Corte anterior en su división de trabajo por Salas, evidenciando una suerte de “improvisación” en quienes diseñaron la estructura actual de la Corte. En ese sentido, vale la pena pensar una sola reforma estructural que contemple aquellas áreas de oportunidad dentro de la institución, con miras a fortalecer y darle mayor certeza al trabajo jurisdiccional de las y los ministros.

En síntesis, continua la incertidumbre en cuanto a la designación de la presidencia de SCJN, ya que aún y cuando subsista acuerdo inicial de seguir las disposiciones emanadas de la reforma judicial de 2024, persiste la posibilidad activar el procedimiento que previsto en el artículo 97 constitucional. Este escenario no resulta descabellado, contemplando el descontento generalizado de las ministras y ministros con Lenia Batres, buscando así constituir equilibrios internos y que prevalezca la seguridad jurídica e institucional de las sesiones. Finalmente, de darse dicho supuesto se estaría igualmente acatando la Constitución y, hasta en tanto no se hagan las adecuaciones pertinentes, no habrá certeza del sucesor del ministro Aguilar hasta 2027.